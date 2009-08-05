В Польше не будут госпитализировать больных гриппом A/H1N1.

Об этом сообщил главный санитарный инспектор Польши Анджей ВОЙТИЛА, передает телеканал TVN24.

По его словам, поляки болеют в мягкой форме, и этот грипп не распространяется по территории Польши.

А.ВОЙТИЛА отметил, что большинство больных гриппом приехали в Польшу из-за границы.

С момента появления вируса A/H1N1 в Польше с начала мая каждый потенциально зараженный в обязательном порядке направлялся в больницу. С настоящего времени больные новым гриппом – за исключением острых форм заболевания - могут лечиться дома под наблюдением врача.

В то же время А.ВОЙТИЛА сообщил, что в Польше уже зафиксировано свыше 100 случаев заболевания гриппом A/H1N1 (по состоянию на прошлую неделю - 70 случаев).

В Польше не зафиксировано смертельных случаев в результате заражения вирусом A/H1N1.