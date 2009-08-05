Ющенко был отравлен диоксином, изготовленным в лаборатории

Диоксин, которым в ходе избирательной кампании 2004 года был отравлен кандидат в Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО, был изготовлен в лабораторных условиях.

Как отмечается в исследовании, опубликованном в британском медицинском журнале “Lancet”, ядовитое вещество было настолько чистым, что не возникает сомнений в его лабораторном происхождении, передает “Немецкая волна” со ссылкой на “Ассошиэйтед пресс”.

В частности, речь идет о наиболее ядовитом варианте диоксина, который содержался также в веществе “Agent orange“, применявшемся американскими войсками при уничтожении лесов во время войны во Вьетнаме.

В то же время отмечается, что подтверждения этой информации из других источников теперь нет. Исследование также не дает ответа, где именно был изготовлен диоксин и кто стоит за отравлением Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 году В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.