Как понизить давление без лекарств

Рацион питания самым непосредственным образом сказывается на нашем самочувствии, в том числе и на кровяном давлении. Специалисты рассказали, что сокращение употребления всего одного продукта поможет справиться с гипертонией.

Медики сделали официальное заявление: соль повышает давление. Чем больше соли человек употребляет в пищу, тем выше у него риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневная норма соли - не более 5 граммов, а в среднем же большинство людей употребляют до 10 граммов соли в день. Последние исследования показали, что для нормализации давления необходимо уменьшить ежедневную норму соли до 1-1,5 граммов.

Специалисты отмечают, что снижение количества потребления соли практически сразу помогает нормализовать давление.

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