Киев: парами неизвестного вещества отравились 6 человек

В Главное управление МЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение об отравлении людей неизвестным веществом по адресу: ул. Бориспольская, 9 в Дарницком районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, на месте происшествия установлено, что 3 августа при вдыхании паров неизвестного вещества в офисных помещениях произошло отравление работников ООО торговый дом «Наталка». Офисные помещения расположены на 2-м этаже двухэтажного здания, которые принадлежат ОАО «Каскад».

Отделением химической разведки специализированного аварийно-спасательного отряда ГУ МЧС Украины в г. Киеве было проведено обследование помещений корпуса. На момент проверки в воздухе сохранялся резкий специфический запах.

Бригадами скорой медицинской помощи на месте было обследовано 15 человек, из них - с предварительным диагнозом «отравление неизвестным газом» - госпитализировано в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи 6 человек. После дополнительных обследований в больнице скорой медицинской помощи люди от госпитализации отказались и были отпущены по месту жительства.

Других потерпевших граждан и угрозы загрязнения окружающей среды нет.

Причины происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка работниками СЭС Дарницкого района.