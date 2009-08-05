Москва: алкоголиков и наркоманов будут лечить принудительно

Власти Москвы сделают принудительным лечение больных наркоманией и алкоголизмом, сообщает РИА Новости. Разработать правовые основы для этого депутаты Мосгордумы планируют в рамках целевой программы совершенствования наркологической помощи и противодействия наркомании в городе.

Согласно программе, для лиц, совершивших нетяжкие преступления, власти рассмотрят возможность замены уголовного преследования на принудительное лечение. По словам начальника московского Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН РФ) Вячеслава Давыдова, представители службы поддерживают введение принудительного лечения.

Концепция совершенствования наркологической помощи также предусматривает организацию обязательных профилактических и лечебных курсов для лиц, совершивших административные правонарушения, например, водителей, задержанных в состоянии опьянения.

Глава московского Управления ФСКН считает недостаточным ассортимент прессы антинаркотической направленности. По словам Давыдова, необходимо проводить соответствующую работу со СМИ, а также в интернете.

Кроме того, Вячеслав Давыдов отметил, что жители Москвы часто видят и никак не реагируют на употребление алкоголя подростками. "Зачастую несовершеннолетние в подворотнях, в пивных компаниях получают первое знакомство с наркотиками", - заявил Давыдов. Глава столичной ФСКН предложил депутатам Мосгордумы в кратчайшие сроки рассмотреть и утвердить законопроект "О комендантском часе" для несовершеннолетних, ссылаясь на опыт подобных ограничений в регионах.

Давыдов также заявил, что тесты на употребление наркотиков должны стать неотъемлемой частью диспансеризации в столичных учебных заведениях. "Конечно, некоторые правозащитники станут апеллировать к нормам закона. Но ведь никто не оспаривает обязательность прохождения флюорографии в рамках ежегодной диспансеризации для раннего выявления заболевания. Наркомания - это болезнь, и чем раньше она будет выявлена, тем эффективнее будет лечение. Это нужно как можно быстрее узаконить", - заключил глава Управления ФСКН по Москве.

og.ru