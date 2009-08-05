Подтяжка лица - панацея от мигрени?

Сможет ли подтяжка лица положить конец головным болям? Одночасовая хирургическая операция дает надежду миллионам!

Хирурги уверенны, что омоложение лица действительно приводит к тому, что человек перестает страдать мигренями. Тем самым врачи могут помочь навсегда победить ужасную головную боль миллионам людей во всем мире.

По статистике, мигрени периодически появляются у одного из восьми людей. От этой напасти страдают не только люди, но и из-за их недееспособности страдают государства в целом, ведь наносится огромный ущерб экономике (например, в Великобритании, по подсчетам социологов, ущерб составляет £2 миллиарда в год).

Современные лекарства имеют побочные эффекты, не всегда действуют, не всем подходят. А подтяжка кожи лба приводит к облегчению головной боли в 90% случаев, по утверждению хирургов. При подтяжке гораздо меньше побочных эффектов, чем при принятии таблеток.

Бахман Гуюрон, известный во всем мире пластический хирург, первым сделавший сенсационное открытие в этом направлении, говорит: “У многих пациентов, которым я делал подтяжку, больше нет симптомов мигрени в течение пяти лет! И все они признались мне, что их жизнь изменилась к лучшему.”

Доктор Гуюрон, директор Американской Ассоциации пластических хирургов, опубликовал более 150 статей в медицинских журналах о том, что подтяжку лба можно использовать в лечебных целях. Он обнаружил, что хирургическое воздействие на мышцы лба (лат. corrugator supercilii) приводит к прекращению мигреней у тех, кто страдал эти заболеванием ранее.

Доктор считает, что мигрени в основном причиняют нервы лица, шеи или кожи головы, которые раздражают слишком натянутые мышцы, при удалении или расслаблении которых снижается напряжение, поэтому и проходит головная боль.

Гуюрон постоянно проводит исследования и обучает других хирургов необходимой процедуре. В прошлом году он сделал подтяжку лица 49 мужчинам и женщинам, которые страдали от сильной мигрени.

Спустя год, 57% сказали, что мигрени не стало после операции, и она не вернулась, то есть они полностью выздоровили, остальные 43% признались, что головные боли стали реже и не настолько сильные, как были раньше.

Параллельно проводилось еще одно исследование в США: 400 пациентов с жалобами на сильные мигрени согласились сделать подтяжку лица, и у 90% головная боль полностью прошла после операции.

Доктор Гуюрон говорит, что после операции пациенты возвращаются к работе через неделю или меньше и радуются исчезновению боли головы всю оставшуюся жизнь.

Однако, исследования в этом направлении будут продолжаться, пока врачи не будут уверенны в целесообразности подобной пластической операции.

skuky.net