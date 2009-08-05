Японские учёные вырастили новый зуб на месте вырванного

Группа японских учёных из токийского Университета естественных наук и компании "Оцука хорудингусу" /Otsuka Holdings Co./ смогла вырастить у мыши полноценный зуб на месте вырванного. Успех эксперимента открывает новые возможности в области репродуктивной медицины, поскольку технология применима и к человеку, сообщают сегодня почти все токийские газеты.

Исследователи во главе с профессором Такаси Цудзи для опыта использовали мышонка. Из зародыша одного из его зубов были взяты 40-50 тыс. клеток, которые затем выращивали в желеобразном коллагене.

В результате был получен зародыш зуба размером около полмиллиметра. Он был пересажен взрослой мыши на место вырванного резца и уже через 37 дней пробился через десну. Спустя 50 дней зуб достиг своей обычной величины. Учёные выявили появление в нем нерва и кровеносных сосудов. При механическом воздействии на зуб мышь чувствует боль, что также подтверждает его полное соответствие натуральному.

По оценке экспертов, практическое использование технологии станет возможным не ранее, чем через пять лет.

Подробный отчёт о результатах исследований японских учёных опубликован сегодня в официальном научном журнале Национальной академии наук США.

ami-tass.ru