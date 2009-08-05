Чем опасно зачатие в пробирке?

Американские ученые обнаружили, что искусственное оплодотворение нарушают работу генов, ответственных за обмен веществ и транспорт питательных соединений (нутриентов) в плацентах мышей. Результаты исследования помогают понять, почему "дети из пробирки" чаще страдают обменными нарушениями, такими как ожирение, артериальная гипертония и повышенный уровень глюкозы в крови.

Для выяснения действия искусственного оплодотворения на обмен веществ потомства ученые из Университета Джонса Хопкинса, а также Университетов Цинциннати и Гавайев изучили активность генов, играющих ключевую роль во внутриутробном питании ребенка, в плацентах трех групп мышей.

Животные из первой группы забеременели естественным путем, из второй – с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), а из третьей – с помощью интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ИКСИ). У всех мышей оценивалась активность генов, кодирующих инсулиноподобный фактор роста 2 (Igf2) и переносчики глюкозы 1 и 3 (Glut1 и Glut3).

Оказалось, что ЭКО и ИКСИ существенно повышают экспрессию Glut1 и Glut3 по сравнению с естественным зачатием, что изменяет процессы транспорта питательных веществ через плаценту. Это может объяснить повышенную частоту обменных нарушений у "детей из пробирки", внутриутробно получавших несбалансированный набор нутриентов.

medportal.ru