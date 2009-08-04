Из-за угрозы чумы одесские эпидемиологи контролируют корабль

Опасения вспышки чумы вынудили эпидемиологическую службу Одессы проверить корабль с грузом испорченного мяса, причаливший в городском порту 31 июля и уже получивший прозвище Вонючий Голландец.

Украинский сухогруз Берикс с 2008 года восемь месяцев дрейфовал в Черном море с 230 тоннами тухлого мяса на борту. Судно следовало в Россию. Срок годности бразильской свинины и китайской курятины истек еще в 2005 году. Мясо было перегружено в грузинском порту Поти в декабре прошлого года, информируют СМИ.

Кроме того, уже на то время судно, которое принадлежит украинскому судовладельцу Интерфиш Биотех, нуждалось в ремонте. Однако руководство ни одного украинского порта не давало разрешения на разгрузку и ремонт судна, сообщает Немецкая Волна.

"Согласно распоряжению Министерства транспорта Украины, Одесский припортовый судоремонтный завод должен провести необходимый ремонт судна", - заявила пресс-секретарь Одесского порта Елена Гиряева.

Между тем, пишет издание, экипаж Берикса жаловался на нехватку еды, воды, горючего. Позже возникла угроза выхода из строя внутренней электросети, что могло привести к отключению рефрижераторов. К тому же в СМИ появилась информация о заражении мяса африканской чумой. В настоящее время ситуация взята под государственный контроль, отметили в ведомстве.

Как рассказал главный санитарный врач санэпидемстанции на водном транспорте Николай Голубятников, была создана межведомственная правительственная комиссия, которая и разрешила судну пришвартоваться в Одесском порту, а экипажу – сойти на берег.

Ранее также сообщалось, что на судне уже сменился экипаж. Однако груз пока опломбирован и с судна его не разгружают.

Отметим, в Китае зафиксирована вспышка чумы. Во вторник власти страны подтвердили три летальных случая заражения инфекцией.

korrespondent.net