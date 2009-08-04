Погода в Украине на завтра

5 августа на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в западных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в Карпатах и на Закарпатье местами сильные ливни, град. Ветер северный, 5-10 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 14-19°, днем 24-29°; в южной части ночью 18-23°, днем 30-35°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 17-22°.

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°. По Киеву температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

4 августа температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 22°.