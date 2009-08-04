За курение - штрафы

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики будет штрафовать владельцев заведений общественного питания за нарушение нормы закона об ограничении табакокурения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель председателя Госпотребстандарта Украины Юрий ШИРКО.

По его словам, изменения к Закону Украины “О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения” вступили в силу еще 11 июля 2009 года. Согласно этим изменениям, отсутствие в заведениях общественного питания площадей, свободных от курения, которые должны составлять не менее 50% общей площади, будет караться наложением штрафа от 1 тыс. до 10 тыс. грн. Если в помещении заведения лишь один зал для посетителей, то он весь должен быть свободным от курения.

Как пояснил Ю.ШИРКО, размер штрафа будет определять инспектор непосредственно на месте, в зависимости от реакции владельца, от площади помещения и других факторов.

Однако, как заметил первый заместитель председателя Госпотребстандарта, согласно постановлению правительства №502 о послаблении проверок заведений питания в связи с кризисом, плановые проверки заведений запрещено проводить до 31 декабря 2010 года, вместе с тем, можно проводить внеплановые проверки лишь по жалобам потребителей. По словам Ю.ШИРКО, только письменная жалоба даст инспекторам право провести проверку. “Пока что лишь от потребителей зависит уровень выполнения нормы закона”, - добавил он.

“Мы хотим, чтобы каждый гражданин осознал, что у него есть право зайти в любое кафе или ресторан Украины, и ему обязаны предоставить место, полностью защищенное от табачного дыма”, - отметил Ю.ШИРКО.

По закону, если в ресторане не обеспечены права некурящего человека, он имеет право сделать соответствующую запись в “книге жалоб” и в письменном виде обратиться в местное управление по защите прав потребителей, где будет составлен соответствующий акт для наложения штрафных санкций.

По словам Ю.ШИРКО, изменения к закону вступили в силу уже почти месяц назад, но пока Госпотребстандарт не может отчитаться о количестве нарушений и штрафных санкций, потому что существует квартальная отчетность. То есть, официальную информацию о реализации нормы закона потребители получат только по двум месяцам.

Ю.ШИРКО напомнил, что норма закона о выделении не менее 50% общей площади помещения заведения питания для некурящих принята еще в 2006 году, то есть у предпринимателей было три года для реализации этой нормы, а теперь лишь усилена ответственность за ее невыполнение.