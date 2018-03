Красное сухое вино эффективно при воспалениях

Шотландские медики установили, что ресвератрол, содержащийся в сухом красном вине, работает в качестве прекрасного терапевтического препарата для блокировки воспалений, язвенных формирований и некоторых других опасных образований во внутренних органах человека.

Ресвератрол представляет собой природный фитоалексин, выделяемый некоторыми растениями в качестве защитной реакции против паразитов, таких как бактерии или грибы. Ранее ресвератрол был синтезирован искусственно и продается как биологически активная добавка, основным сырьем для которой является Горец японский (Polygonum cuspidatum). В экспериментах с мышами и крысами были выявлены противораковые, противовоспалительные, понижающие сахар крови, хелатирующие и другие положительные эффекты. Впрочем, до сих пор большинство этих результатов пока еще не были подтверждены на людях.

Исследование, проведенное в Центре биомедицинских исследований города Глазго, доказало, что винный ресвератрол - это не только эффективное средство при кратковременном применении для борьбы с паразитическими инфекциями, но в случае долговременного использования он выступает в качестве ключевого элемента для построения биологической защиты против возникновения аппендицита, перитонита, сепсиса и других.

Итоги своего исследования шотландские медики опубликовали в августовском номере журнала Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology (The FASEB Journal).

В серии практических опытов медики ввели специальный воспалительный агент в организм двух групп лабораторных мышей, первая из которых получала инъекции на базе винного ресвератола. В организме обоих групп мышей начались процессы, симиулирующие те или иные человеческие заболевания, однако группа, получавшая препарат переносила их гораздо легче, чем те, что препарат не получали.

Позже исследователи изучили ткани грызунов, чтобы понять, как именно работает ресвератрол. Они обнаружили, что в винном ресвератроле присутствуют фактически две разновидности этого фермента, которые сообща препятствуют распространению молекул, вызывающих воспалительные процессы. Исследователи обнаружили соединения киназы сфингозина и фосфатазы D. В публикации ученые заключают, что на базе винного ресвератрола в недалеком будущем можно будет создавать новые противовоспалительные препараты.

"Сильные острые воспалительные заболевания, такие как сепсис, очень трудно лечить, и многие умирают каждый день из-за отсутствия лечения", - сказал Алирио Мелендес, руководитель исследования.

cybersecurity.ru