В Тернопольской области от удара молнии погиб мужчина

В Тернопольской области в результате удара молнии погиб 38-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, трагедия произошла вчера во время ненастья в с. Красное Гусятинского района в 18.15.

Мужчина пас скот на открытой местности. Травмы, полученные им от удара молнии, оказались смертельными.

Кроме того, в результате ударов молнии вчера в области загорелись три жилых дома в разных селах.