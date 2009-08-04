В Тернопольской области от удара молнии погиб мужчина
11:23, 04 августа 2009Страна
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И загорелись три жилых дома
В Тернопольской области в результате удара молнии погиб 38-летний мужчина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, трагедия произошла вчера во время ненастья в с. Красное Гусятинского района в 18.15.
Мужчина пас скот на открытой местности. Травмы, полученные им от удара молнии, оказались смертельными.
Кроме того, в результате ударов молнии вчера в области загорелись три жилых дома в разных селах.
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