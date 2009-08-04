Ивано-Франковская область: отравились 9 человек
11:20, 04 августа 2009Страна
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Свадьба в кафе
В Ивано-Франковской области в инфекционное отделение Городенковской райбольницы с признаками пищевого отравления 3 августа были госпитализированы 9 жителей села Семакивцы, которые 1 августа праздновали свадьбу в кафе. Всего в торжественном мероприятии принимали участие 140 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести.
Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
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