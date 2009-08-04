В 7-ми областях Украины обесточен 131 населенный пункт

В результате сложных погодных условий, в частности, дождя, шквалистых порывов ветра и срабатывания автоматики защиты линий электропередач, в 7 областях Украины произошло обесточивание 131 населенного пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, во Львовской области без электроснабжения остались 32 села, Ривненской – 23, Винницкой – 19, Хмельницкой – 19, Тернопольской – 14, Волынской – 14 и Ивано-Франковской – 10.

Электроснабжение возобновляют аварийные бригады облэнерго.