Долголетие - в стакане воды

Жизнь — это одушевленная вода.

Эмиль Дюбуа

Секрет долголетия британских монархов кроется в особенном составе воды из источника на территории резиденции Балморал, которую употребляет королевская семья, — считают английские ученые. Как известно, королева-мать умерла в весьма преклонном возрасте, перешагнув столетний рубеж. Ее дочь, нынешняя королева Елизавета II, предпочитает почти все лето проводить в шотландском замке — вода из тамошнего источника, как показали исследования, обладает свойствами, замедляющими процессы старения организма.

На Земле есть немало мест, где почти сплошь и рядом обитают долгожители. Изучение их образа жизни показало, что своим отменным здоровьем они обязаны не каким-то экзотическим рецептам, а обыкновенной воде, употребляемой ежедневно. Наши далекие предки недаром поселялись возле источников воды, приписывали ей чудодейственные свойства, поклонялись ей, верили в ее сверхестественную силу, что нашло отражение в сказках и народных преданиях. Чем глубже современная наука проникает в тайны самого загадочного вещества на планете, тем больше убеждается, что «молодильные яблоки», «живая» и «мертвая» вода — не просто плод человеческой фантазии…

«Тече вода каламутна…» Афоризм, вынесенный в эпиграф, отнюдь не метафора. Чело­век развивается в воде (в материнском лоне до момента появле­ния на свет его окружает водная стихия — околоплодные воды) и не может без нее прожить фактически ни дня. Вода составляет поч­ти 70% массы тела человека (это свободная, внеклеточная и так называемая связанная вода, находящаяся внутри клеток). Человеческий эмбрион на 97% состоит из воды, а у новорожденного ее количество достигает 90%. Самая интеллектуальная часть нашего тела — мозг — на 85% состоит из воды, кровь — на 95%. Естественно, для здоровья и долголетия человека далеко не безразлично, какая вода питает ткани его тела.

Так какую же воду пить, чтобы дольше жить? По предположению ученых, человек как биологический вид должен жить до 120 лет — на такой срок генетически запрограммированы клетки его организма. Как известно, общая продолжительность жизни в Украине значительно ниже, чем в развитых странах, и составляет 67,5 года (61,7 —для мужчин и 73,4 — для женщин). Нера­достная статистика: только 5% мужчин трудоспособного возраста и 3% женщин имеют высокий и выше среднего уровень здоровья, а две трети мужчин и три четверти женщин — ниже среднего и низкий. Многие неблагоприятные факторы укорачивают жизнь нашим соотечественникам: загрязнение окружающей среды, стрессы, нездоровый образ жизни и т. п. Среди них, по мнению ученых, одним из важнейших является питьевая вода.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 80% проблем здоровья человека в той или иной степени связаны с питьевой водой. По качеству питьевых источников Украина, как известно из доклада ООН о состоянии водных ресурсов в мире, занимает 95 место в рейтинге из 122 стран.

К сожалению, сегодня далеко не каждый житель Украины знает (или хотя бы помнит) вкус настоящей природной воды. Боль­шинство населения страны вынуждено употреблять водопро­водную — негарантированного качества (как, например, из столичного водопровода) либо гаран­тированно некачественную (как жители восточного региона и зна­чительных территорий юга страны). Корень проблемы некоторые ученые и специалисты усмат­ривают не только в экологии — обеспечить всех качественной питьевой водой из крана, учитывая состояние нашего водопроводно-канализационного хозяйст­ва, а также совковое транжирст­во в отношении ценнейшего природного ресурса, невозможно. Так, директор Института коллоид­ной химии и химии воды им.А.Думанского академик В.Гончарук уже не один год активно пропагандирует идею очистки питьевой воды на месте потребления (на предприятиях, в учреждениях или жилых домах), используя для этого специальные очистные установки, разработанные учеными названного института. Министерство жилищно-коммунального хозяйства во главе с А.Кучеренко настаивает на коренной реорганизации системы водоснабжения, предлагая, в частности, ввести два стандарта воды — «питье­вая вода» и «питьевая вода улучшенного качества». Ныне имеющийся у нас водопровод является фактически хозяйственно-питьевым — по одной трубе поступает вода и для хозяйственно-бытовых нужд, и для питья. В то же время заведующий лабораторией гигиены водоснабжения и охраны водоемов Института гигиены и медицинской экологии им.

А.Марзеева, профессор Вячеслав Прокопов считает, что слухи и страхи, в частности, относительно столичной водопроводной воды преувеличены. «Я не согласен с категорическим заявлением, что в Киеве нет питьевой воды, по трубам, мол, течет техническая, не пригодная для питья, — сказал он в беседе с корреспондентом «ЗН». — Киевская водопроводная вода не самая худшая и соответствует ГОСТу (правда, еще советскому, 1982 года, но он действует и ныне). Большая проблема в том, что из-за изношенности трубопроводов очищенная вода на пути к потребителю получает вторичное загрязнение и из кранов течет «обогащенная» мик­роорганизмами и всем тем, что попадает в прогнившие трубы из грунтовых вод. А поскольку заменить их в одночасье нереально, на водопроводных сетях стали устанавливать локальные системы доочистки воды. Сегодня они уже действуют во многих мес­тах, где проблема питьевого водоснабжения ощущается особенно остро. Кстати, установка таких систем предусмотрена программой «Питьевая вода», утвержденной на период 2006 — 2020 гг.». И, очевидно, чтобы окончательно развеять сомнения относительно «водных страхов», Вячеслав Александрович добавил, что сам он пьет воду как фасованную, так и водопроводную: «Могу напиться и из-под крана. И не боюсь!».

Конечно, стакан такой воды не причинит вреда здоровью, но пить ее регулярно врачи не советуют. Да и на вкус она неприятна. О последствиях для здоровья «плохой» воды люди в наше время достаточно информированы, поэтому вполне понятен возросший спрос на альтернативные источники питьевой воды — артезианскую и фасованную (бутилированную). Каких только упакованных вод не увидишь ныне в супермаркетах и торговых точках!.. Однако если критерии качества минеральной бутилированной воды регламентируются государством, то на фасованные питьевые воды действующего нормативного документа до сих пор нет. Производители выпускают продукцию в соответствии с ТУ (техническими условиями). Отсутствие государственных норм открывает перед производителями полную свободу действий. Так, по данным Украинского научно-исследовательского и учебного центра проблем стандартизации, сертификации и качества, летом 2008 года 35% проверенных бутилированных вод не соответствовало требованиям собственных ТУ.

Для производства бутилированных питьевых вод может использоваться как вода из артезианских скважин, природная, так и та, которая «добыта» из обычного водопровода и дополнительно обработана для улучшения качества. Любому понятно, что это разные категории продукции. Тем не менее, в отличие от остальных европейцев, у нас не различают просто очищенную питье­вую воду от природной. А ведь именно с их размежевания начинается определение воды (как продукта) в Codex Alimentarius — главном пищевом стандарте ООН, которого после вступления в ВТО должна придерживаться и Украина.

Согласно международной классификации бутилированные воды делятся на две основные категории — природные (натуральные) и подготовленные (обработанные). Существует ряд критериев, на основании которых определяется их принадлежность к одной из этих категорий. О том, что в Украине необходимо осуществить такой «водораздел», ученые-водники и эксперты На­учно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «Тест» говорили еще два года назад, однако с тех пор на рынке фасованных вод порядка больше не стало. Скорее, наоборот. Как и раньше, сегодня пот­ребитель не уверен, что он покупает — качественный продукт или подделку? Можно ли доверять информации на этикетке, где значится, что содержимое ПЭТ-упаковки — «найкраща вода України» и, естественно, «при­родна»? Или гарантирует ли здоровье «Чудотворна вода чарівного довголіття»? (На этикетке так и значится: «Споживання цієї води гарантує здоров’я людини»).

Да не обмелеет река жизни Моя бабушка (царство ей небесное!) прожила очень трудную, но тем не менее долгую жизнь. Отошла она в мир иной в девяностолетнем возрасте. Ей было присуще просто-таки благоговейное отношение к воде и вообще к природе. У нее все было «живое» — деревья, земля, река… Во­ду любила пить понемногу, но час­то, непременно натощак выпивала небольшой «кухлик». Крис­тально чистой, из колодца, вкус которой запомнился мне на всю жизнь. Как и часто звучавшее из ее уст пожелание: «Доброго здо­ров’я пивши!». Давно нет моей доб­рой, мудрой и щедрой душой бабушки, нет и колодца (его заменил водопровод), и все меньше на нашей земле долгожителей.

Река жизни… Она бывает полноводной, глубокой или же мелководной. Заиливаются родники, высыхают ручьи и водоемы, мелеют реки… Однажды осознав это, возвращаемся к источникам (и истокам). Не отсюда ли бурный всплеск интереса к изучению феномена воды, ее удивительных и порой трудно постижимых свойств? Уходит в прошлое несколько пренебрежительное отношение к ней как к простому химическому соединению водорода и кислорода — H2O. Если раньше акцент в ее характеристиках делали в основном на химическом составе, то в настоящее время внимание ученых привлекают процессы взаимодействия между содержащимися в ней химическими элементами. В науке всегда есть место первопроходцам. Еще в начале прошлого века профессор биохимии Гарвардского университета (США) Л.Гендерсон утверждал, что основными компонентами приспособленности организма и окружающего мира являются, с одной стороны, физико-химические особенности окружающей среды, с другой — особенности собственно органического мира, который возник в процессе эволюции. Он же обосновал, что важ­нейшими составляющими этих «особенностей» являются особые условия равновесия между кислотами и щелочами, то есть окислительно-восстановительные реакции, протекающие и в живых организмах, и в окружающей среде. Такое бесчисленное разнообразие химически активных веществ в природе и в организме возникло благодаря свойствам воды, считал Л.Гендерсон.

Основными процессами, которые обеспечивают жизнедеятельность любого организма, яв­ляются окислительно-восстановительные реакции, то есть реакции, связанные с передачей электронов. При этом изменяется электрический потенциал окисляемого или восстанавливаемого вещества: одно вещество, отдавая свои электроны и заряжаясь положительно, окисляется, другое, приобретая электроны и заряжаясь отрицательно, восстанавливается. Разность электрических потенциалов между ними и есть окислительно-восстановительный потенциал (ОВП).

ОВП (англ. RedOx — Reduction/Oxidation) является одной из самых важных характеристик воды и определяет степень активности электронов в окислительно-восстановительных реакциях. Измеряется он в милливольтах. Энергия, которая освобождается во время таких реакций в организме, расходуется на поддержание гомеостаза и регенерацию клеток, то есть на обеспечение процессов жизнедеятельности. Клетки нашего организма имеют отрицательный потенциал — от -100 до -200 милли­вольт. Вода, которую мы употреб­ляем изо дня в день, имеет положительный окислительно-восстановительный потенциал. ОВП обычной питьевой воды (из-под крана, бутилированной и пр.) практически всегда больше нуля и находится в пределах от плюс 300 до плюс 500 мВ. Такая вода, проникая в человеческий организм, забирает электроны от клеток и тканей, состоящих, как мы уже говорили, преимущественно из воды. В результате биологические структуры организма подвергаются окислительному разрушению, он изнашивается, стареет, нарушаются функции жизненно важных органов и систем. Чем выше показатель ОВП воды, тем больше в ней свободных радикалов, веществ, повреждающих клетку. Поэтому так важно поддерживать окислительно-восстановительное (кислотно-щелочное) равновесие в организме. Как известно, многие заболевания вызваны избыточной кислотностью организма и накоплением в нем кислотных отходов. Нобелевский лауреат Отто Варбург доказал, что процесс развития рака является анаэробным, то есть он развивается при недостатке кислорода в крови. Имен­но недостаток кислорода делает жидкости организма кислотными. Щелочная среда предохраняет организм от возникновения онкозаболеваний.

Исследования воды — самого распространенного и в то же время малоизученного вещества на Земле — ведутся во всем мире. Ученые пытаются выяснить, какая вода оптимальна для питья, продолжают исследования ее влияния на здоровье, работают над технологиями получения воды, близкой к существующей в природе.

— Самая лучшая вода для питья — природная, — убеждена научный руководитель Одесского отделения Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), профессор Татьяна СТРИКАЛЕНКО. — Такая вода лучше усваивается организмом. Это экспериментально доказано. Например, искусственно моделировалась природная вода — в дис­тиллят добавляли те же минералы и в тех же количествах. Одна­ко оказалось, что из природной воды кальция усваивается почти в два раза больше, чем из искусственно приготовленной.

Данные литературы свидетельствуют, что долгожителями являются те, кто постоянно пьет природную чистую воду (например, в горах). Более того, в мироощущении человека вода — не только физическая субстанция, не просто влага, которой можно утолить жажду или вымыть тело. Если верить болгарским преданиям, от нее зависит даже характер человека — добрые, веселые люди проживают как раз в той местности, где есть хорошая питьевая вода (например, родники в Габрово).

Сама природа подсказывает важность поддержания окислительно-восстановительного баланса в организме. Восстанови­тельными свойствами обладает грудное материнское молоко, имеющее отрицательный ОВП, именно поэтому крайне важно, чтобы мать кормила своего ребенка грудью. Околоплодные воды, в которых ребенок проводит часть жизни до рождения, также обладают восстановительными свойствами.

— Однако с возрастом в человеке начинают преобладать другие процессы…

— На протяжении жизни в нашем организме происходит два процесса: разрушение и восстановление. Примерно после 30 лет разрушение начинает преобладать над восстановлением. С годами количество воды в организме постепенно уменьшается (про­исходит дегидратация), появляют­ся очевидные признаки старения, в частности становится дряб­лой и морщинистой кожа. Но потеря воды с возрастом — это не только морщины, снижение эластичности кожи, это потеря энергии и нарушение обмена веществ.

— Некоторые ученые считают, что многие недомогания и болезни напрямую связаны с недостатком жидкости в организ­ме. С возрастом ее количество в организме уменьшается, происходит его обезвоживание. Мозг реагирует на недостаток воды в организме целым рядом неприятных ощущений: слабость, усталость, беспокойство, депрессия, нарушения функции органов, а затем и всего организма.

— В июне этого года на сайте www.aquaexpert.ru был проведен интересный опрос: читателям предлагалось ответить, сколь­ко чистой воды они выпивают ежедневно, не считая напитков и жидкости, поступающей с пищей. Оказалось, что почти половина опрошенных пьют менее одного литра в день либо вообще не пьют воду. Стоит напомнить, что большинство специалистов советуют взрослым употреблять не менее полутора литров чистой воды в день. Это необходимо для того, чтобы поддерживать водный баланс в организме, не допускать хронического обезвоживания, которое является главной причиной многих заболеваний. Подобный опрос несколькими годами ранее проводился в Одессе. Жителям города предлагалось также ответить на вопросы, касающиеся состояния их здоровья. В среднем 82% респондентов жаловались на частые бес­причинные головные боли, повышенную утомляемость, сухость кожи, при этом у тех, кто пил более 1,1 л воды в сутки, такие симптомы проявлялись значительно реже. Хотела бы обратить внимание на такой факт: среди респондентов, употреблявших дополнительно очищенную и бутилированную воду (в течение полугода и более) «до 1 л» в сутки, практически никто не ощу­тил улучшения состояния здоровья. В то же время многие из тех, кто пил более литра в сутки чистой воды, по истечении шести месяцев отмечали улучшение самочувствия (56%), работы кишечника (44%) и состояния кожных покровов (12%). Анализ данных опроса еще раз убеждает: чтобы поддерживать хорошее самочувствие, нужно пить качественную воду и в необходимом количестве. Причем ее не могут заменить чай, кофе, газированные напитки.

Кстати, при моделировании некоторых видов патологии печени, почек у животных их смерт­ность составляла до 80% в тех опытных группах, которые пили водопроводную воду, и только 30% в группах, потреблявших дополнительно очищенную воду.

— Какая вода лучше всего усваивается организмом? Сейчас появилось много информа­ции об «активированной» воде, имеющей отрицательное значение ОВП и обладающей мощными восстановительными свойствами. Вы­пьешь — как будто отведаешь молодильных яблочек…

— Авторы таких разработок полагают, что активированная вода является аналогом природных вод из целебного источника, а во многих случаях и превосходит их. Действительно, имеются положительные заключения ряда клиник, где проходили испытания некоторые активированные воды. Однако объективный анализ такого рода работ, с одной сто­роны, практически невозможен, так как авторы пытаются свести все значение воды для организма к одному-единственному показателю — ее ОВП. Апелли­руя при этом к тому, что ОВП «их» воды наиболее близок ОВП «крови, внутренней среде организма». И даже упустив из виду тот факт, что в химический состав, например, крови входит довольно много солей натрия хлорида (9 г/л), чего нет в природных водах.

С другой стороны, анализ этих работ призывает вновь обратиться к изучению значения не только отдельных компонентов воды для организма, но и протекающих в водной среде процессов, их роли для нормальной жиз­недеятельности человека. О чем предполагал Л.Гендерсон своей гипотезой «физиологического единства» живых организмов и окружающей среды.

Таким образом, анализ этих и ряда других работ побуждает к изучению такого важного параметра воды, как ОВП. Особенно это необходимо для полноты характеристики именно природных подземных вод, постоянные потребители которых отличаются завидным здоровьем и долголетием.

— Недавно получены результаты экспериментальных исследований, проведенных в лаборатории Института гигие­ны и медицинской экологии им. А.Марзеева АМН Украины с целью определения окислительно-восстановительного потенциала некоторых питьевых вод в нашей стране. Для этого были взяты образцы наиболее употребляемых населением питьевых вод: водопроводной и дистиллирован­ной воды, разных бутилирован­ных столовых питьевых вод. Самый высокий показатель ОВП оказался у дис­тиллиро­ванной воды — плюс 363 мВ, второе место в рейтинге со сла­бым потенциалом вос­ста­новления заняла водопроводная вода — плюс 351 мВ. Из исследованных бутилированных вод минимальный ОВП — у воды из Моршинского источника (плюс 249,7 мВ). Могли бы вы вкратце прокомментировать эти результаты?

— Они соответствуют данным литературы. Настоящие при­родные воды имеют более высокие восстановительные свойства, чем воды «обработанные» и «переработанные». Высокие восстановительные свойства (отрицательные значения ОВП) имеют свежевыжатые фруктовые и овощные соки, качественный зеленый чай. Низкое значение ОВП также у продуктов брожения (кисломолочные продукты, домашний квас, натуральное вино).

В последние годы очень пристальное внимание проблеме ОВП воды (и значению ОВП воды для здоровья) уделяют японские ученые. Именно в Японии, где средняя продолжительность жизни значительно больше, чем у нас, научные поиски ведутся в направлении решения проблем активного долголетия и омоложения организма, в частности — с использованием для этого природных ключевых вод и термальных источников. Как полагают авторы опубликованных научных работ, при купании в ключевой воде с высоким восстановительным потенциалом улучшается состояние сердечно-сосудистой системы и периферического кровообращения, подавляются процессы окисления/старения в коже, улучшается ее эластичность. И один из результатов — омолаживающий эффект налицо (и на лице).

— Возможно, главный секрет «эликсира молодости» кроется в воде и поэтому «неуловим» для исследователей?

— Возможно. Ведь мы еще так мало знаем о свойствах воды — их надо изучать, изучать и изучать, анализировать. И уважать источники природной настоящей одушевленной воды — источники жизни.

Лидия СУРЖИК

zn.ua