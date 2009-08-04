Глазные капли заменят контактными линзами

Контактные линзы с лекарственной "начинкой" могут серьезно облегчить жизнь больным, страдающим глаукомой и другими глазными заболеваниями, сделав ненужными традиционные глазные капли.

Автор оригинальной идеи и руководитель исследовательского проекта, доктор медицинских наук Дэниел Кохэйн из бостонского госпиталя для детей, утверждает, что искусственные линзы значительно лучше глазных капель, поскольку обеспечивают постоянный приток в глаз правильных доз лекарства. По его словам, при пользовании каплями, глаз в состоянии поглотить, как правило, лишь около 1 проц требуемой дозы. Остальная часть лекарства либо растекается по щекам больного, либо смывается рефлекторным слезоотделением, либо рассеивается в результате непроизвольного моргания. Свои выводы он излагает в журнале "Исследовательская офтальмология и визуальная наука /Investigative Ophthalmology & Visual Science/, который издается американской Ассоциацией исследований в области зрения и офтальмологии /ARVO/.

Таким образом, как утверждает Кохэйн, искусственные линзы могут решить главную проблему, с которой сталкиваются больные, страдающие глазными заболеваниями, - соблюдение предписанного врачом режима приема лекарства.

Опытный образец чем-то напоминает булочку с повидлом в миниатюре. При этом линза выполняет роль теста-оболочки, а полимерная пленка - липкой начинки. Постоянно просачивающееся наружу лекарство обеспечивает приток в глаз нужной дозы и тем самым повышать эффективность лечения. Последнее обстоятельство особенно важно для больных глаукомой, поскольку точность применения ими глазных капель составляет в среднем от 41 до 76 проц.

По словам автора, искусственная линза может быть "подогнана" под любую дозу лекарства и синхронизирована с действующим рецептом на контактную линзу. "Мы рассчитываем, что этот прототип полностью изменит то, каким образом люди применяют глазные медицинские препараты", - сказал Кохэйн. В ближайшее время он намерен обратиться в федеральное управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов, чтобы получить разрешение на выпуск искусственных линз.

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