Хлебная корочка ...убережет от рака

Уникальные лечебные средства обнаружены у обыкновенной поджаристой хлебной корочки. Как установили ученые из индийского университета Аннамалай, содержащиеся в ней активные химические вещества препятствуют образованию и росту раковых клеток, в первую очередь, в желудочно-кишечном тракте организма.

В ходе экспериментов на крысах ученые установили, что поедание хлебных корок на 72 проц снижает вероятность появления злокачественных опухолей.

Тем не менее, пока в мировой науке нет полного понимания того, каким образом действуют содержащиеся в хлебной корке антиоксиданты.

Нынешние исследования специалистов из индийского университета подтвердили правильность выводов немецких ученых, которые еще в 2002 году сообщили об особых свойствах хлебной корки в борьбе с раковыми клетками.

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