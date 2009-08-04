Чем полезен цинк

Каждый знает, что витамины "от А до цинка" имеют важное значение для поддержания хорошего здоровья. Теперь американские врачи выявили терапевтический потенциал цинка для борьбы с опасными инфекциями.

В частности, медики Университета Флориды обнаружили, что цинк не только способствует нормальной работе иммунной функции нашего организма, но и повышает активацию Т-клеток, ответственных за уничтожение вирусов и бактерий. Открытие показало, что цинк значительно сокращает продолжительность и серьёзность детской диареи, инфекций нижних дыхательных путей, а также уменьшает риск заболеваемости малярией и существенно укрепляет иммунитет в пожилом возрасте.

Иммунологи ввели добавки цинка или плацебо в организм здоровых добровольцев, чтобы проследить эффекты витамина на активность Т-клеток. После изоляции Т-клеток из крови было сымитировано инфекционное заражение в лабораторных условиях. По полученным результатам, количество Т-клеток у людей, получивших дополнительные уровни цинка, было выше, чем в контрольной группе. Клеточная активация стимулировала работу переносчика цинка в Т-клетках под названием ZIP8, который передаёт и хранит витамин в цитоплазме клеток, где затем выражение белка Т-клеток меняется таким образом, чтобы организм эффективнее противостоял инфекциям. Терапевты заключили, что цинк расширяет возможности нашего иммунитета сопротивляться вторжению вирусов, которые даже могут быть устойчивыми к традиционным антибиотикам.

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