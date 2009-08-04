Почему солнечные лучи опасны для женщин?

Ультрафиолетовое излучение связано с развитием некоторых аутоиммунных заболеваний у женщин, по данным исследования Национального института окружающей среды, здоровья и наук /NIEHS, США/.

Специалисты обнаружили, что женщины, проживающие в городах с высоким уровнем солнечной активности, чаще развивают аутоиммунную мускульную болезнь под названием миозит или болезнь Вагнера, характеризующейся мышечной слабостью. При этом, говорят исследователи, сфера действия дерматомиозита среди женщин напрямую зависит от уровней получаемого ультрафиолета. По словам медиков, женщины чаще мужчин получают диагноз многих аутоиммунных расстройств, но причины данной ассоциации были неясны. Предполагается, что женский организм иначе реагирует на солнечные лучи и таким образом более подвержен аутоиммунным нарушениям.

Лабораторные тесты на мышах показали, что у женских особей под воздействием солнца быстрее появляется кожное воспаление. Дерматомиозит и полимиозит, замеченные у женщин из-за влияния солнца, являются аутоиммунными заболеваниями, при которых иммунная система организма атакует ткани мускулов, кожи и иногда другие ткани тела. Дерматомиозит обычно сопровождается отличительной красновато-фиолетовой сыпью на верхних веках или на суставах, нередко получающей осложнения на солнце. Врачи установили, что женщины, подвергающиеся высокому воздействию солнца, обладают аутоантителами под названием anti-Mi-2, влияющими на развитие дерматомиозита. Чем больше ультрафиолета получали женщины, тем выше становилось количество этих аутоантител, говорят специалисты. Исследователи сделали вывод, что женщины генетически более восприимчивы к аутоиммунным болезням.

ami-tass.ru