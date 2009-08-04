Во Львове в результате урагана травмированы 3 человека

Во Львове в результате урагана пострадали три человека, которые с различными травмами были госпитализировали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате сильного ливня с градом, сопровождавшегося порывами шквального ветра на улицах Львова повалены десятки деревьев. В результате падения деревьев повреждены контактные линии электросетей, автомобили и здания.

В ликвидации последствий ненастья задействованы более 70 спасателей и 15 единиц специальной техники МЧС.

В частности, на улице Городоцкий, 159, проведены работы по спуску дождевых вод и освобождению 9 человек, которые не могли выйти из ювелирного магазина, расположенного на цокольном этаже здания.