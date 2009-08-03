Преимущества песочной терапии

Вы, наверное, замечали, что не только дети, но и взрослые, оказавшись на пляже, вдруг начинают увлечённо строить замки из песка? И это неслучайно.

Психотерапевты утверждают: занятия с песком оказывают самое благотворное влияние на психику человека - избавляют от негативных эмоций, переживаний и даже помогают найти пути решения проблем.

Сила песка

Вспомните, как приятно ходить босиком по песку, погружать в него руки и пропускать песчинки сквозь пальцы. Эти мельчайшие частички активизируют чувствительные нервные окончания на кончиках пальцев и ладонях.

Песок - это природный материал, обладающий собственной энергетикой. По сравнению с другими материалами для творчества - глиной, пластилином, красками - он имеет ряд преимуществ.

Создание песочных композиций в отличие, например, от рисунка не требует особых умений. Сделать что-то не так невозможно, что особенно важно для тех, кто привык строго оценивать себя. Песочные игры подходят тем, кому трудно облечь свои переживания в слова - например потому, что они очень остры и болезненны или просто потому, что человек не обладает даром красноречия.

Но даже если психолога нет рядом, вы можете воспользоваться самотерапией, особенно если вас что-то тревожит. Спектакли на песке - очень действенный способ расслабиться, зарядиться оптимизмом и «зарыть» в землю негативную энергию. Конечно, если проблемы копились долго, за один миг всё не исчезнет. Так что, если есть желание повторить, включайте фантазию - и вперёд.

На пляже и дома

За песочной терапией ехать на пляж не обязательно. Песочницу можно соорудить в «домашних условиях».

«Обычно используется деревянный ящик размером 50х70 см, - рассказывает психотерапевт Анна АРУТЮНЯН.

- Дно ящика, выкрашенное в голубой цвет, обозначает воду, море; голубые борта - воздух и небо. На дно насыпается мелкий морской песок слоем примерно 8 см. Выкладываются различные игрушки - машинки, фигурки людей и животных, растения, игрушки из «киндер-сюрпризов», камешки и т. д. - то есть всё, что может отражать реальную жизнь.

Как правило, психотерапевт просит клиента создать на песке свою страну или свою семью. В зависимости от того, какие фигурки использовались в композиции, можно делать выводы о внутренних, часто неосознаваемых тревогах, надеждах, конфликтах человека.

Например, фигурки в виде раковин, пещер символизируют женское начало. Если женщина помещает в раковину бусинку, значит, она или уже беременна, или планирует беременность. Большое количество морских тварей может означать наличие серьёзных внутренних заболеваний, о которых человек может ещё не знать, потому что они пока никак себя не проявили. В таком случае можно посоветовать обследование у врачей.

Когда творение закончено, оно обсуждается вместе со специалистом: «А что это означает?», «Что вы хотели бы изменить?». Когда человек находит объяснение своим переживаниям, он, во-первых, успокаивается, обретает чувство определённости и уверенности, во-вторых, подсознательно настраивается на изменения и быстрее находит пути разрешения проблем (не ладящиеся отношения с родителями, мужем, коллегами по работе), которые определяют наши поступки.

Как это выглядит на практике? Скажем, человек на приёме у психотерапевта жалуется на то, что у него не получается завязывать отношения с людьми, почему-то все его избегают. Хотя сам он считает себя очень открытым и дружелюбным.

Но «его страна», построенная в песочнице, окружённая пушками и заборами, выдаёт прямо противоположное, то, что ускользало от его сознательного восприятия: его закрытость и даже агрессивность по отношению к окружающим. Стоило убрать заборы - и уже подсознательно начались изменения. Он даёт себе новую установку... и вдруг люди становятся дружелюбнее.

Другой пример. Приходит на консультацию мама с дочкой 12 лет. Мама утверждает, что дочка не идёт на контакт. Кстати, это обычная просьба родителей: «Сделайте что-нибудь с ребёнком, чтобы мне с ним было «удобно».

Начинают строить «свою страну». Мама сразу проводит линию - делит песочницу пополам. Дочка предлагает сделать мостик, чтобы ходить друг к другу в гости. «Нет, у меня вот здесь армия на границе стоит, какой мостик?»

- «Тогда давай у нас самолёты друг к другу будут летать». «Да ты что, - отвечает мама, - какие самолёты?» Ну, и кто здесь не идёт на контакт -мама или дочка?

Из истории

Впервые в качестве «средства лечения» песок открыл швейцарский психоаналитик и философ Карл Гюстав Юнг. Он утверждал, что «часто руки знают, как распутать то, над чем тщетно бьётся разум». А фигурки и замки из песка, созданные спонтанно, - это как раз те символы, с помощью которых с нами говорит наше бессознательное, показывая разуму возможности самоисцеления.

Опираясь на теорию Юнга, его ученица, психоаналитик Дора Калф, в 50-х годах прошлого века создала песочную терапию (sand-play - по-английски «песочная игра») - метод, который сегодня психологи и психотерапевты используют для работы как с детьми, так и со взрослыми.

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