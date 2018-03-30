Лучевая терапия на линейных ускорителях дает потрясающие успехи в лечении рака

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», УНИАН продолжает публиковать серию материалов о методах диагностики, лечения и профилактики онкологических болезней.

В Украине проблема онкологии, наверное, остра, как нигде. С одной стороны, ежегодно 160 тысячам украинцам ставят диагноз “рак” (врачи винят плохую экологию, неправильный способ жизни), а 90 тысяч наших сограждан погибают от злокачественных опухолей. В то же время в нашем постсоветском сознании крепко засел миф о неизлечимости онкологической болезни, как следствие этого – патологический страх. Большинство боится даже просто профилактического визита к врачу-онкологу. В основном пациенты обращаются за помощью уже на последних стадиях болезни. А ведь результаты в онкологии зависят от того, на каком этапе заболевания начато лечение - это доказано мировыми исследованиями.

Еще 50-60 лет тому назад онкобольных быстро умирали. Сейчас специалисты во всем мире успешно лечат эти заболевания. Рак – не приговор. Такой лозунг современных онкологов. Ведь существуют эффективные методы терапии, которые, при своевременной постановки диагноза больному и адекватном лечении, позволяют достичь длительной ремиссии и человек возвращается к привычному образу жизни.

Во всем мире одним из эффективных современных методов лечения онкологических заболеваний всех локализаций (наряду с хирургическим и химиотерапевтическим) является лучевая терапия на линейных ускорителях. Первые линейные ускорители были разработаны еще в 1961 году. С тех пор их популярность неуклонно растет. Линейными ускорителями пользуются во всем цивилизованном мире.

Для Украины метод лучевой терапии на линейных ускорителях довольно новый. В нашей стране отечественные радиологи в основном работают на кобальтовых установках. Специалисты отмечают ряд их недостатков: большие объемы облучения в результате чего здоровые ткани получают высокие дозы радиации, что ведет к выраженным лучевым реакциям и повреждениям. Наличие постоянного радиоактивного источники Со 60 повышает радиоактивный фон, что неблагоприятно сказывается на состояние здоровья медицинского персонала.

Первыми (и пока единственными в государственной системе здравоохранения) лучевую терапию на линейных ускорителях освоили специалисты Донецкого областного противоопухолевого центра. Донецкий противоопухолевый центр один из самых крупных в Украине - на 600 койко-мест.

С февраля 2007 года в центре на полную мощность работают два линейных ускорителя фирмы VARIAN (DBX, CLINAC 2100). С их помощью врачи используют специальную программу для лечения опухоли, которая предусматривает исследование на спиральном компьютерном томографе, создание индивидуального плана лечения, симуляцию пациента для точного воспроизведения лечения. За два с половиной года пролечено уже около 3 тысяч онкобольных.

«Проведение лучевой терапии на линейных ускорителях – это один из современных методов лечения пациентов со злокачественными образованиями всех локализаций, - рассказывает заведующая радиологическим отделением Донецкого областного противоопухолевого центра, внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по радиологии и лучевой терапии профессор Наталия СЕМИКОЗ. – Система многолепесткового коллиматора в ускорителе позволяет сформировать нужное поле облучение и направить пучок облучения в опухоль, что позволяет свести негативное воздействие на здоровые ткани к минимуму. Этот метод не вызывает лучевых повреждений, не гибнут здоровые ткани, пациенту не грозит инвалидизация, а главное мы не наблюдаем тяжелых реакций (общие и местные), которые были на старом оборудованием».

Работа на линейных ускорителей позволяет врачам использовать специальную программу - провести разметку пациента и более точно и более целенаправленнее попасть пучку излучения на пораженную зону, исключив из зоны облучения окружающие здоровые органы и ткани, не вызывая лучевую реакцию. Благодаря этому в очаг подводится более мощная доза, которая вызывает некроз раковых клеток. При воздействии на опухоль излучением, разрушается генетическая информация злокачественных клеток, и опухоль погибает. Наиболее уязвимыми являются опухоли, находящиеся в процессе активного деления клеток, поэтому они лучше поддаются воздействию.

Лучевая терапия также используется в ситуациях, когда у пациента небольшая опухоль (0,5-1 см) и он отказывается от хирургического вмешательства. В этом случае с помощью лучевой терапии на линейном ускорителе вызывается склероз опухоли.

«Однако бывают ситуации, когда пациенты (и их, к сожалению большинство) поступают с запущенными формами рака и оперативное лечение уже невозможно, - рассказывает профессор Н.СЕМИКОЗ. - Тогда пациент, по решению консилиума из трех врачей – хирурга, радиолога и химиотерапевта, направляется для лучевой терапии совместно с химиотерапией. Проводится первый этап лучевой терапии, потом пациент отпускается на три недели и оценивается эффект».

По словам, профессор Н.СЕМИКОЗ, в 60 % случаях при первично неоперабельных стадиях рака через три недели у врачей появляется возможность перевести неоперабельную опухоль в операбельную.

Врачи отмечают, что значительный эффект наблюдается, когда используются комбинированные методы лечения - с помощью хирургии, лучевой и химиотерапии.

«Когда наш пациент получает комплексное лечение, мы наблюдаем действительно выраженный потрясающий эффект. Мы имеем показатели того, что люди возвращаются и к нормальной жизни, и к своей работе. Нас очень радует этот видимый объективный эффект», - отмечает профессор Н.СЕМИКОЗ.

Насколько эффективна лучевая терапия свидетельствует наплыв онкопациентов в Донецкий противоопухолевой центр.

«Количество пациентов становится все больше. Очередь на месяц вперед. В радиологическом отделении - 120 койко-мест. Поэтому не все приезжие госпитализируются. А получают лучевую терапию амбулаторно. Онкобольные съезжаются со всех областей Украины. Есть такие от которых уже отказались в других клиниках. Мы стараемся помочь всем и оказываем адекватную помощь,» - рассказывает профессор Н.СЕМИКОЗ.

Виктория Гончаренко

