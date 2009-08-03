В Херсонской области змея укусила 10-летнего мальчика

12:49, 03 августа 2009
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Состояние – средней тяжести

В селе Строгановка Чаплынского района 1 августа змея укусила 10-летнего мальчика.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, ребенок, которого змея укусила в бедро, доставлен в херсонскую областную детскую больницу.

Состояние пострадавшего – средней тяжести.

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