В Херсонской области змея укусила 10-летнего мальчика

В селе Строгановка Чаплынского района 1 августа змея укусила 10-летнего мальчика.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, ребенок, которого змея укусила в бедро, доставлен в херсонскую областную детскую больницу.

Состояние пострадавшего – средней тяжести.