В Херсонской области змея укусила 10-летнего мальчика
12:49, 03 августа 2009Страна
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Состояние – средней тяжести
В селе Строгановка Чаплынского района 1 августа змея укусила 10-летнего мальчика.
Об этом УНИАН сообщили сегодня в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, ребенок, которого змея укусила в бедро, доставлен в херсонскую областную детскую больницу.
Состояние пострадавшего – средней тяжести.
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