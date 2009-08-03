В Китае - вспышка легочной чумы
12:37, 03 августа 2009Страна
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Целый город закрыт на карантин
Китайские власти закрыли на карантин целый город в связи со вспышкой легочной чумы, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство "Чжунго синьвэньшэ".
Вспышка смертельно опасного заболевания произошла в 10-тысячном городе Цзыкэтань в провинции Цинхай на северо-западе КНР. От чумы там уже скончались два человека, заболевание диагностировано еще у 10 пациентов.
Легочная чума имеет еще более острое, чем остальные формы, течение и отличается большей летальностью. Основные переносчики заболевания - грызуны и питающиеся их кровью насекомые. Сейчас в пораженном чумой районе ведется массовое уничтожение крыс, мышей-полевок, клещей и других животных, способных распространять болезнь.
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