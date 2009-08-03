В Китае - вспышка легочной чумы

Китайские власти закрыли на карантин целый город в связи со вспышкой легочной чумы, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство "Чжунго синьвэньшэ".

Вспышка смертельно опасного заболевания произошла в 10-тысячном городе Цзыкэтань в провинции Цинхай на северо-западе КНР. От чумы там уже скончались два человека, заболевание диагностировано еще у 10 пациентов.

Легочная чума имеет еще более острое, чем остальные формы, течение и отличается большей летальностью. Основные переносчики заболевания - грызуны и питающиеся их кровью насекомые. Сейчас в пораженном чумой районе ведется массовое уничтожение крыс, мышей-полевок, клещей и других животных, способных распространять болезнь.