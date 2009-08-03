Киев: выявили нарушения в детских оздоровительных лагерях

Работники столичной прокуратуры совместно с пожарными, санитарно-эпидемиологической службой и Государственного комитета по промышленной безопасности и охране труда выявили ряд нарушений в некоторых оздоровительных детских лагерях и заведениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе киевской прокуратуры, проверка охватила 12 лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учебных заведений и 11 детских оздоровительных лагерей, расположенных в Киеве и области.

Выяснилось, что уставными положениями всех проверенных лагерей возраст детей, имеющих право на пребывание в них, ограниченно 14-15 годами. Между тем в Законе Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» четко указано, что принимать в указанные заведения нужно детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Кроме того, санитарно-техническое состояние отдельных оздоровительных заведений не удовлетворительно. В них не созданы условия для соблюдения личной гигиены – отсутствует горячее водоснабжение.

Также выявлено нарушение в организации питания. В рационе допускается использование рыбных консервов, пиццы и тому подобное – продуктов, которые общим приказом Минобразования и Минздрава запрещены к употреблению детьми в организованных коллективах. Продукты хранятся с нарушениями санитарных норм.

По результатам проверки столичная прокуратура внесла директорам детских заведений 12 документов реагирования – с требованием устранить допущенные нарушения. К дисциплинарной ответственности привлечены 4 человека.

В течение первых летних месяцев в Киеве оздоровлено почти 50 тыс. детей, из них свыше 15 тысяч относятся к льготным категориям.