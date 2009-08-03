Как распознать "нитратные" арбузы?

Во многих городах официально стартовал «арбузный сезон». Но еще до этого события общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» провело проверку качества арбузов, которые продаются в магазинах. Полученные результаты буквально шокировали проверяющих. Практически во всех арбузах содержание нитратов превысило норму в два раза. В одном килограмме арбуза допускается содержание не более 60 миллиграммов нитратов. В тех же полосатых ягодах, которые попали в лабораторию «Общественного контроля», этот показатель доходил до 130 миллиграммов. При этом наименьшее количество опасных для здоровья солей азотной кислоты содержал самый бледный и явно незрелый на вид арбуз.

Понятно, что такую, напичканную химикатами ягодку, лучше не есть. Ведь чрезмерное количество нитратов может вызвать токсическое отравление, а длительное употребление в пищу способно привести к онкологическим заболеваниям.

Если же полакомиться арбузом ну очень хочется, содержание нитратов можно проверить следующими способами: внимательно присмотреться к плоду, у «нитратного» арбуза мякоть интенсивно красного цвета с легким фиолетовым оттенком, а волокна, которые идут от сердцевины к корочке, не белые, как у хороших арбузов, а желтоватые. Если вы разотрёте кусочек арбуза в стакане воды, она должна просто помутнеть. Это означает, что плод хороший. Если покраснела или порозовела - перед вами ягода, перекормленный нитратами. Разрезав арбуз, оглядите срез: у «вредного» поверхность среза гладкая, у хорошего - крупинчатая.

nr2.ru