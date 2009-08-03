Половина курильщиков не получают удовольствия от сигарет

Только 50% курильщиков курят по той причине, что им это нравится, утверждает британский центр изучения рака Cancer Research UK.

Об этом пишет The Independent.

47% участников опроса признались, что курят для того, чтобы справиться со стрессом.

Среди других указанных причин: курение помогает бороться с лишним весом, облегчает социализацию, заглушает боль.

"Для повышения эффективности программ по отвыканию от курения важно понимать, почему люди курят. Эти результаты показывают, что пристрастие к никотину - сложное явление", - отмечает Джин Кинг из Cancer Research UK.

inopressa.ru