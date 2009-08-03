Половина курильщиков не получают удовольствия от сигарет
10:41, 03 августа 2009Страна
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Почему люди курят?
Только 50% курильщиков курят по той причине, что им это нравится, утверждает британский центр изучения рака Cancer Research UK.
Об этом пишет The Independent.
47% участников опроса признались, что курят для того, чтобы справиться со стрессом.
Среди других указанных причин: курение помогает бороться с лишним весом, облегчает социализацию, заглушает боль.
"Для повышения эффективности программ по отвыканию от курения важно понимать, почему люди курят. Эти результаты показывают, что пристрастие к никотину - сложное явление", - отмечает Джин Кинг из Cancer Research UK.
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