Чем полезен молотый чеснок

Впервые медики нашли доказательства, что свежий молотый чеснок обладает более мощными положительными свойствами для сердечной защиты, чем сушёный овощ. Также учёные опровергают широко распространённое мнение, что польза чеснока заключается в высоком содержании в его составе антиоксидантов, передает АМИ-ТАСС.

Согласно открытию исследователей из Университета Коннектикута, сила чеснока объясняется в основном эффектами сероводорода - химического вещества, расслабляющего кровеносные сосуды при употреблении и формирующегося после того, как чеснок режут или размельчают.

Сероводород образуется в измельчённом чесноке с помощью химической реакции. Хотя вещество ответственно за отличительный неприятный запах тухлых яиц, сероводород также выступает в качестве химического посыльного в организме, расслабляя сосуды и позволяя крови активнее циркулировать. Однако переработанный или приготовленный чеснок теряет свою способность генерировать сероводород, объясняют эксперты.

При проведении эксперимента на крысах, было замечено, что грызуны, получавшие свежемолотый чеснок, были защищены от сердечного приступа. Американские кардиологи утверждают, что чеснок в таком виде сократил ущерб от нехватки кислорода, восстановил кровоток в аорте и повысил давление в левом желудочке сердца крыс.

Медики считают, что регулярная небольшая порция молотого чеснока позволит бороться с сердечными заболеваниями и станет простым, но эффективным способом профилактики сердечных расстройств.

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