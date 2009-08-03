В Херсонской области от укуса гадюки пострадал мужчина
08:56, 03 августа 2009Страна
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Попал в больницу
В Херсонской области 72-летний мужчина попал в реанимацию после укуса гадюки.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС в области, 29 июля в Скадовскую районную больницу попал 72-летний местный житель с диагнозом «укус гадюки». Сейчас он находится в реанимации в состоянии средней тяжести.
В целом, в этом году в результате укусов гадюк в области пострадали 6 человек.
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