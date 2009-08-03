В Херсонской области от укуса гадюки пострадал мужчина

В Херсонской области 72-летний мужчина попал в реанимацию после укуса гадюки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС в области, 29 июля в Скадовскую районную больницу попал 72-летний местный житель с диагнозом «укус гадюки». Сейчас он находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

В целом, в этом году в результате укусов гадюк в области пострадали 6 человек.