Ожирение разрушает суставы

Лишний вес связан с быстрой потерей хряща, определили американские ортопеды Университета Бостона. Физиологи наблюдали за здоровьем свыше 3 тыс. человек от 50 до 79 лет. Среди различных факторов риска ожирение являлось главной причиной прогрессивного разрушения коленного сустава: увеличение индекса массы тела на одну единицу способствовало потере хрящевой ткани на 11%. Кроме того, люди с избыточным весом чаще развивали остеоартрит.

Хрящи являются гибкой соединительной тканью, защищающей кости колена. Повреждение и разрушение хряща чревато сильными болями в суставах и полной потере подвижности, говорят врачи.

Остеоартрит может прогрессировать у чрезмерно полных людей медленно, но несёт в себе опасные последствия для здоровья, доходящие до инвалидности. Специалисты установили, что люди, страдающие от ожирения, находятся в высокой степени риска для болезни и быстрого уменьшения костной массы в том числе. В дальнейшем медики попытаются выяснить, поможет ли интенсивное похудение избавиться от повреждения соединительной хрящевой ткани и развития заболеваний суставов.

newernews.ru