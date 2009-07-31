Слишком много сладкого вредит памяти

Кто из нас в детстве не слышал от родителей: «надо есть сахар, а то мозги работать не будут». Но теперь учёные опровергли эту мудрость поколений – оказалось, что рацион питания с высоким содержанием фруктозы - разновидностью сахара, которая содержится в большинстве продуктов и напитков, - негативно влияет на пространственную память.

Согласно заключениям биологов Университета штата Джорджия /США/ и Университета Ватерлоо /Онтарио, Канада/, проводивших испытания на лабораторных крысах, слишком много сахара в пищевых продуктах ухудшают функции памяти. Фруктоза в питании животных составляла 60% калорий в течение дня. Крысы купались в специальном бассейне, где была сконструирована платформа для выхода из воды. Через несколько дней место выхода убрали и наблюдали, смогли ли крысы вспомнить расположение платформы. В результате выяснилось, что фруктоза не воздействовала на способность грызунов к обучению, но затрагивала работу пространственной памяти – животные не могли вспомнить место, где раньше находилась платформа для выхода из воды, говорят учёные.

В отличие от глюкозы, фруктоза перерабатывается почти исключительно только в печени и производит чрезмерное количество триглицеридов – жиров, попадающих в кровоток, объясняют врачи. Триглицериды мешают сигналам инсулина в головном мозге, который играет важную роль в выживаемости мозговых клеток и пластичности /или способности мозга меняться на основе полученного опыта/. При этом, напоминают медики, употребление в чрезмерных дозах сахара, концентрированных фруктовых соков, сиропов и любых других продуктов на фруктозе чревато не только ухудшением памяти, но и развитием диабета второго типа, ожирения и сердечно-сосудистых расстройств.

Для получения необходимого для организма количества фруктозы достаточно съесть лишь одно яблоко в день, утверждают терапевты, но следует воздерживаться от подслащённых газированных напитков и большого количества обычного сахара в питании.

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