Полторы сотни человек отравились парфюмерными парами

Почти полторы сотни человек пострадали от действия неизвестного парфюмерного изделия в банке города Форт-Уорт /штат Техас/. Инцидент произошел в справочно-информационном центре отделения "Бэнк оф Америка", где люди неожиданно начали жаловаться на головокружение и сухость во рту. Сначала возникли подозрения, что в помещении каким-то образом скопился угарный газ или какие-то другие токсичные пары.

На место инцидента прибыло несколько машин скорой помощи, на которых 12 пострадавших были доставлены в больницы города. В общей же сложности госпитализировать с подозрением на отравление пришлось 34 сотрудника банка. Еще 110 пострадавшим помощь была оказана непосредственно на месте происшествия.

А началось все с того, что два сотрудника банка пожаловались на головокружение после того, как их коллега брызнул на себя каким-то парфюмерным изделием. У остальных пострадавших сходные ощущения возникли сразу же после прозвучавшего объявления, что люди с аналогичными симптомами должны срочно покинуть здание и выйти на свежий воздух.

Каким же изделием парфюмерной индустрии "обработал" себя виновник инцидента остается пока загадкой. Разгадать ее предстоит следователям, которым поручено разобраться в происшедшем.

allhotnews.ru