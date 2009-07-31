В Китае делают 13 млн абортов в год
11:57, 31 июля 2009Страна
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50% женщин не знают о контрацепции
В Китае регистрируется 13 млн абортов в год. Об этом сообщает газета China Daily с ссылкой на результаты исследований.
По мнению экспертов, данная ситуация является неприемлемой и нуждается в исправлении, в первую очередь за счет усиления полового воспитания среди молодежи.
Как заявила газете руководитель одного из подразделений Комиссии по планированию семьи В Шанчунь, лишь около 50% женщин, которые прошли через процедуру аборта, знали, как предотвратить нежелательную беременность.
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