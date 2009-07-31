Более 60 человек отравились шаурмой

В Калининграде выявлены массовые заболевания людей после употребления шаурмы. Проводится доследственная проверка. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете при прокуратуре РФ.

"С 27 по 29 июля 2009 года 66 человек обратились за медицинской помощью в связи с кишечной инфекцией. У 27 из потерпевших уже выявлены признаки сальмонеллеза", - сказали в СКП. По предварительным данным, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму, приобретенную в расположенном на улице 9-го Апреля торговом павильоне, принадлежащем индивидуальному предпринимателю.

Следственные органы СКП РФ по Калининградской области проводят доследственную проверку на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ /"производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности"/. Если вина предпринимателя будет доказана, то ему грозит либо крупный денежный штраф, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

gazeta.ru