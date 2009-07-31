Грипп A/H1N1/: большинство жертв были тяжелыми больными

В Министерстве здравоохранения Таиланда сегодня сообщили, что "большинство жертв гриппа A/H1N1/ страдали тяжелыми хроническими заболеваниями". "По нашим данным, среди 66 погибших от вируса A/H1N1/ в Таиланде, 41 человек страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, включая болезни сердца и сосудов, онкологические заболевания, диабет, почечную недостаточность, ожирение", - указали в ведомстве.

"У других пациентов не было выявлено патологий, однако несвоевременное обращение в госпиталь и самолечение привело к летальному исходу", - отметили в министерстве. Кроме того, врачи сообщили о намерении "получить разрешение у родственников погибших на тщательную экспертизу для выявления причин и влияния вируса на организм человека".

В настоящий момент в королевстве зафиксировано 8887 случае заражения гриппом среди населения. Врачи полагают, что с заболевшими контактировали не менее миллиона человек. Среди рекомендованных министерством антивирусных препаратов указан Oseltamivir.

ami-tass.ru