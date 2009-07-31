Магазинное мясо опасно для почечников

Сырые мясные продукты, содержащие пищевые добавки и высокий уровень фосфора и калия, могут быть вредны для здоровья людей с почечными заболеваниями. Пациенты с нарушениями работы почек должны следить за диетическим потреблением фосфата, чтобы уровни витамина в крови не повышались.

Это важно, поскольку завышенные концентрации фосфата чреваты преждевременной смертью для больных, объясняют американские врачи. Почечные больные также должны ограничивать употребление калия из-за смертельного риска. Свежее мясо - один из главных источников фосфора и калия. Часто в мясо, продающееся в любом супермаркете, добавляют пищевые вещества.

Как установили химики Университета медицины и стоматологии Нью-Джерси и медицинской школы Роберта Вуда Джонсона, мясо с пищевыми добавками в среднем имеет на 28% выше концентрации фосфатов, а в некоторых случаях - на все 100% выше. Содержание калия в мясе варьировалось.

Большинство мясных продуктов с увеличенными уровнями фосфата и калия имели специальную маркировку на упаковке, но 8 из 25 рассмотренных продуктов не перечислили на этикетке добавки. По мнению исследователей, людям с почечными диагнозами следует внимательнее и осторожнее подходить к выбору мясной продукции.

newsland.ru