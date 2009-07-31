Киев: 12 пляжей города безопасны для отдыха

В коммунальном предприятии “Плесо” заверяют, что 12 пляжей города вполне безопасны для отдыха, и не понимают, почему Киевская городская госадминистрация официальным распоряжением не подтвердила готовность этих пляжей для приема отдыхающих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции с участием генерального директора КП “Плесо” Игоря СМЫКУНА и его заместителей.

“На сегодняшний день в Киеве определено 29 зон отдыха с местами для купания. Традиционно те 12 пляжей, которые с советских времен существовали в Киеве, – самые популярные: на Венецианском острове, Молодежный и др. – они сегодня пригодны для купания, для приема водных процедур и находятся нормальном состоянии, которое позволяет безопасно находиться там отдыхающим”, - заявил И.СМЫКУН.

В целом в столице, по его данным, существует 29 зон отдыха возле воды, в которые входят упомянутые 12 пляжей, созданные еще в 1950-60-е годы, остальные – это новые зоны возле водных объектов, созданные в последние годы.

Говоря об этих объектах, И.СМЫКУН отметил, что они не отвечают всем требованиям, которые выдвигаются к пляжам, но “Плесо” не может улучшить их условия, потому что речь идет о скорости течения, состоянии дна водоема, размещении рядом промышленных предприятий и тому подобное.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции коммерческий директор КП “Плесо” Владимир ОСТАПЕНКО отметил, что межведомственная комиссия, которая ежегодно проверяет готовность зон отдыха возле воды до принятия отдыхающих, в этом году также осуществила объезд всех объектов и дала положительное заключение:

“Перед началом сезона 2009 г. была такая комиссия. Объехали все пляжи, которые можно было объехать, на катерах. Они все были с высадкой на территорию. И следующая группа – очень большая, около 40 человек, провела объезд на закрытых водоемах (озерах) зон купания. И она определила удовлетворительное состояние пляжей для начала пляжного сезона. Там целый комплекс работ был: там МЧСники были и санстанция, и управление по благоустройству... Так начинается теперь пляжный сезон вместо паспортов (санитарных паспортов – УНИАН)”, - заверил В.ОСТАПЕНКО.

Вместе с тем, руководство предприятия не смогло объяснить, почему в этом году КГГА не выдало соответствующее распоряжение о безопасных зонах отдыха возле воды в столице.

На пресс-конференции коммерческий директор также затронул вопрос относительно обвинений в адрес “Плесо” в выделении земли вблизи водоемов разным структурам.

“Кроме очистительных сооружений, на которые мы имеем государственный акт на землю, вся остальная земля передана “Плесо” в полное хозяйственное ведение. Это значит, что мы можем ее убирать, чистить, обслуживать, но никаких прав на эту землю относительно передачи другим объектам мы не имеем. По закону, только решение сессии Киевсовета, поскольку это земля территориальной общины, является основанием для аренды или взятия на баланс, или продажи... (земли)”, - отметил В.ОСТАПЕНКО.

По его словам, у предприятия есть такие договоры в соответствии с решением Киевсовета, но их немного.

“Поэтому никакой раздачи пляжей, не было, нет и не может быть согласно законодательству Украины”, - заявил представитель “Плесо”, отметив, что предприятие также не имеет никакого отношения и к сооружениям, которые строятся на защитных полосах.

Как сообщал УНИАН, 19 июня руководство Киева объявило руководителю КП «Плесо» И.СМЫКУНУ выговор за плохую работу, а также дало один месяц на исправление критической ситуации с подготовкой городских пляжей и зон отдыха к летнему сезону 2009 года.

Комментируя решение коллегии, А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что подготовка пляжей и зон отдыха к летнему сезону является критической и неудовлетворительной, и «может привести к полной остановке работы зон отдыха и пляжей».

А.ГОЛУБЧЕНКО после коллегии также раскритиковал работу директора КП «Плесо» по обеспечению работы предприятия в целом, включая кадровую политику, решение технических, финансовых вопросов. Он сказал, что если через месяц работа по подготовке пляжей будет признана неудовлетворительной, то будет ставиться вопрос об увольнении И.СМЫКУНА.