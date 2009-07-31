Результаты экспертиз по делу Гонгадзе противоречивы

Экс-заместитель министра здравоохранения и бывший медицинский эксперт Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследования дела в отношении журналиста Георгия Гонгадзе Валерий ИВАСЮК заявляет, что результаты всех экспертиз по этому делу были противоречивыми и факт смерти журналиста до сих пор не доказан.

Об этом В.ИВАСЮК заявил в интервью УНИАН.

Он утверждает, что ни один из генеральных прокуроров, которые вели дело Г.Гонгадзе, не приобщил прижизненный носитель ДНК (в виде сухой капли крови журналиста) к материалам следствия, а это принципиально важно.

“С его помощью можно стопроцентно определить, принадлежат ли останки человеческого тела, которые в настоящее время имеются в распоряжении официального следствия и хранятся в Центральном судебно-медицинском бюро и подозреваются на принадлежность Георгию Гонгадзе, равно как и останки черепа, якобы найденные по показаниям ПУКАЧА”, – отметил В.ИВАСЮК.

По его словам, результаты всех идентификационных экспертиз по делу Г.Гонгадзе, прежде всего ДНК-идентификационных, являются противоречивыми, взаимоисключающими. Поэтому В.ИВАСЮК убежден, что вся информация, которую давало официальное следствие по делу исчезновения Г.Гонгадзе, может быть фальсификатом.

В.ИВАСЮК сообщил, что первая ДНК-экспертиза была сделана в Украине в ноябре-декабре 2000 года. Результат экспертизы показал, что процент родства носителей ДНК матери и детей и останков обезглавленного тела является ниже стандартных показателей. Этот результат абсолютно исключал достоверность того, что так называемое “таращанское тело” могло принадлежать Г.Гонгадзе, отметил эксперт.

По его данным, в начале 2001 года была сделана экспертиза в России, в криминалистической лаборатории Института молекулярной биологии РАН, которой руководил профессор Павел ИВАНОВ (заведение находилось тогда под прямым кураторством на то время Президента России Владимира ПУТИНА, а саму экспертизу контролировало МВД России). Анализ был сделан на современном аппарате и исключал человеческий фактор. Результаты также засвидетельствовали, что “таращанское тело” не принадлежит Г.Гонгадзе, сказал В.ИВАСЮК.

Он отметил, что спустя некоторое время, по настоянию на то время Президента Украины Леонида КУЧМЫ, эту экспертизу провели повторно. Но ее результат противоречил предыдущим - он показал 99,9% родства, то есть по данным повторной экспертизы следствие вынуждено было признать, что “таращанские останки” принадлежат Г.Гонгадзе. “Очевидно, одна из проведенных в России экспертиз была сфальсифицирована”, – считает В.ИВАСЮК. Он добавил, что обе экспертизы проводились в Москве в одной и той же лаборатории, одними и теми же специалистами и с одними и теми же носителями ДНК.

Эксперт напомнил, что с 2001 по 2004 года по делу журналиста проводились еще несколько экспертиз - идентификаций ДНК с привлечением различных специалистов, свидетелей, в лабораториях разных стран мира, в частности, в России, США и Германии, но на сегодня следствие имеет “паритет негативных и позитивных результатов идентификаций – 50 на 50“, - отметил В.ИВАСЮК.

Он убежден, что дело должно называться “об исчезновении Гонгадзе”, а не об “убийстве”. “До сих пор нет настоящего биологически-юридического факта о том, что Гонгадзе мертвый, так же нет биоюридического факта того, что Георгий жив”, – отметил В.ИВАСЮК.

“Работники Генпрокуратуры не выполнили решения Временной следственной комиссии ВР по делу Гонгадзе, которая настаивала на необходимости проведения исследования всех идентификационных экспертиз. Это необходимо сделать ради выделения достоверных и сфальсифицированных экспертиз и комплексных общих судебно-медицинских экспертиз в режиме сравнения”, - сказал В.ИВАСЮК.

Он отметил, что необходимо сделать “экспертизу экспертиз”. “Это поможет установить, какие из них сфальсифицированы, кто принимал в них участие, и установить правовую ответственность этих лиц”, - убежден В.ИВАСЮК.

“На сегодня источники Генпрокуратуры сообщают о том, что найден череп. Эти останки должны быть исследованные на предмет наличия в них генетического аппарата - ДНК. В распоряжении следственных органов Украины в настоящее время, в отличие от периода до 2001 года, есть современный прибор для ДНК-идентификационной экспертизы – ДНК-Амплификатор - полный автомат”, - сказал В.ИВАСЮК, отметив, что вместо того, чтобы тщательным образом заняться действительно объективными обстоятельствами, фактами, объектами, доказательной базой относительно исчезновения Г.ГОНГАДЗЕ, следствие “эксплуатирует субъективные факторы”, в частности, и бывшего начальника Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 годов. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского району Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

28 июля утром в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативной группой были найдены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». Вместе с тем, в Генпрокуратуре отметили, что останки черепа повреждены. Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительное заключение экспертов сообщили, что «на сегодня найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».

29 июля специалисты начали проводить экспертизу для идентификации останков черепа, который может принадлежать Г.Гонгадзе. Как отметили в Генпрокуратуре, эти действия необходимо провести для того, чтобы идентифицировать найденные фрагменты головы с костями тела.