Комары станут источником вакцины от малярии

Европейские ученые провели смелый эксперимент по вакцинации от малярии, роль шприцев в котором выполнили комары. Выводы ученых освещает издание New England Journal of Medicine.

Известно, что человек способен приобрести иммунитет к малярии, если победит болезнь. Кроме того, известно, что паразитов убивает препарат хлорокин. Эти два момента и подтолкнули ученых к описываемому эксперименту. Пятнадцать добровольцев в течение трех месяцев регулярно принимали хлорокин, раз в месяц их кусали комары: десятерых - малярийные, пятерых - обычные. Затем после двухмесячного перерыва всех их предоставили малярийным комарам. Волонтеры, подвергшиеся укусам, выработали иммунитет и не заболели, чего нельзя сказать о тех, кто имел дело с обычными комарами.

Вакцины на основе ослабленных вирусов и паразитов широко применяются для профилактики различных заболеваний. Изготовить аналогичную вакцину от малярии очень сложно. Использовать ту же методику во всенародном масштабе пока непрактично, но очевидно, что ученые на верном пути: "вакцина" на основе живых малярийных паразитов действительно способна избавить человечество от недуга.

Напомним, что каждый год от малярии умирает миллион человек - в основном дети до пяти лет, живущие в Африке. Переносчики заболевания - комары - заносят в кровь паразитов, которые затем размножаются в печени, распространяются по кровеносной системе и поражают эритроциты.

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