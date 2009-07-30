Где носить мобильный, чтобы не стать бесплодным

Остаться без детей рискуют мужчины, которые говорят по мобильному телефону несколько часов в день. Об этом свидетельствует недавнее исследование австралийских ученых.

Эксперимент, во время которого здоровое семя в течение 16 часов подвергалось воздействию излучения, похожего на волны сотовых телефонов, подтвердил повреждение ДНК.

Этот шокирующий факт был обнародован 20 октября. Он подтвердил ранее проведенное исследование американцев. Янки утверждали, что у мужчин, общающихся по сотовому телефону часто, количество живых сперматозоидов на 40% меньше, чем у менее болтливых граждан.

Чтобы провести столь необычный эксперимент, ученые из университета Ньюкасла построили специальный прибор. Он облучал сперму на той же частоте и волне, как и обычный сотовый телефон во время разговора.

- После воздействия излучения мы наблюдали значительное разрушение структур ДНК в сперме - сообщил профессор Джон Айткен, руководивший исследованиями. - Это, правда, первые и предварительные данные, но они вызывают серьезные опасения.

Повреждение ДНК влияет как на увеличение уровня бесплодия и рисков выкидышей, так и на болезни, которые может получить потомство. В частности, такие повреждения связывают с появлением детского рака и психическими расстройствами - аутизмом и даже с шизофренией.

Исследование показало, что разрушение ДНК вызывает так называемый окислительный стресс. Он случается тогда, когда количество свободных радикалов в теле превышает возможности антиокислительных систем организма. Эта химическая реакция схожа с запеканием. Ведь точно так же, как и болтливые владельцы мобильных телефонов, рискуют водители, которые часто используют подогрев сидений. Вот и получается, что мобильные телефоны «поджаривают» сперму.

life.ru