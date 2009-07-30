Чем полезен помидор?

Томат сегодня — одна из самых популярных культур благодаря своим ценным питательным и диетическим качествам, большим разнообразием сортов, высокой отзывчивостью на применяемые приёмы выращивания. Его возделывают в открытом грунте, под плёночными укрытиями, в теплицах, парниках, на балконах, лоджиях и даже в комнатах на подоконниках.

Помимо прекрасных и незаменимых вкусовых качеств, внешней привлекательности, помидор обладает многими полезными и целебными свойствами. Помидоры (томаты) имеют богатый содержательный потенциал необходимых веществ, минералов и витаминов для организма.

Ликопен, входящий в состав томатов, - уникальное природное лекарство от многих болезней. Ликопен имеет очень сильные терапевтические свойства. Он способен защитить мужчин от рака простаты, и женщин от рака шейки матки, прекратить деление опухолевых клеток и мутации ДНК. В переработанных томатах, ликопена даже больше, чем в сырых. И он лучше усваивается в присутствии жиров. Ликопен - это органическое соединение, придающее плодам насыщенный красный цвет, является очень сильным натуральным антиоксидантом (превосходящим по своим свойствам таких признанных «ловцов свободных радикалов», как витамины С и Е). Ликопин заметно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы салат с помидорами принес максимум пользы,надо заправить его подсолнечным маслом, так как в сочетании с растительными жирами ликопин усваивается гораздо лучше. И что необходимо знать, помидоры намного полезнее в вареном виде.

Полезные свойства томатов очень многогранны, так, томаты - хороший антидепрессант, помидоры регулируют работу нервной системы, благодаря серотонину улучшают настроение. Помидоры обладают антибактериальным и противовоспалительным свойства, благодаря содержанию фитонцидов. Помидоры очень полезны для пищеварительной системы, они улучшают пищеварение и обмен веществ.

Помидоры служат хорошим диуретиком при болезнях почек и мочевого пузыря. Томаты помогают при астении, атеросклерозе, азотемии, расстройствах кишечника.

Немаловажно косметическое и омолаживающее свойство помидора - он улучшают цвет лица, омолаживают кожу, разглаживают морщины.

Увеличение количества помидоров в рационе помогает предупредить и заболевания сердца. Помидоры помогают сохранить зрение и предотвращают изменения в сетчатке глаз, которые могут стать причиной слепоты в преклонном возрасте. Помидоры защищают организм от вредного воздействия солнечной радиации. Содержащийся в помидорах ликопен, улучшает работу мозга.

Как диетический продукт свежие помидоры и томатный сок назначают при заболеваниях, сопровождающихся нарушением обмена веществ, особенно водно-солевого обмена, сердечно-сосудистых заболеваниях и расстройствах деятельности желудочно-кишечного тракта.

genon.ru