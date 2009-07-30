Где спрятан секрет долгой жизни?

Что только ни считалось на протяжении столетий верным средством для продления жизни : корень мандрагоры, женьшень, цирконовый браслет, дыхание девственницы ... и прочая, и прочая. Как выяснилось на днях, решение вопроса находится в холодильнике. Британские и австралийские ученые установили, что регулярное употребление в детстве молока или сыра приводит в дальнейшем к значительно меньшему риску смерти от инсульта, а также к снижению смертности от других заболеваний.

Исследование началось еще в 1930-е гг., когда было решено сравнить рацион питания у почти 4400 детей из Англии и Шотландии. Внимание обращалось на степень присутствия в пищи кальция. Спустя 65 лет, то есть сейчас, настало время подвести итоги. Оказалось, что те, у кого была богатая кальцием диета, на 65% меньше рискуют получить инсульт, и на 25% – умереть от других серьезных заболеваний.

В качестве необходимой для достижения таких результатов нормы исследователи называют 400 мг кальция в день – это примерно стакан молока или 50 граммов сыра. При этом по мере взросления следует постепенно переходить на менее жирные продукты, например йогурты. Кроме того, родителям рекомендуют не забывать о сбалансированном питании ребенка и выбирать диету с низким содержанием насыщенных жиров, соли и богатую овощами.

Есть у молока и еще как минимум одно замечательное свойство. Как выяснили Другие Британские Ученые, регулярное употребление этого напитка на 15-20% сокращает риск развития раковых заболеваний. А чтобы закрепить эффект, с молоком надо съедать поджаристую хлебную корочку: в ней также содержатся активные химические вещества, препятствующие образованию и росту раковых клеток, в первую очередь, в желудочно-кишечном тракте.

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