Россия: грипп A/H1N1 не помеха для начала учебного года

В России пока нет предпосылок для отсрочки начала учебного года из-за гриппа A/H1N1.

Об этом сегодня в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО.

«На данную минуту в стране нет никаких предпосылок для этого», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

В то же время он отметил, что детские группы, которые вернутся из «неблагополучных» стран, смогут пойти в школу по истечении семи дней.

Г.ОНИЩЕНКО сообщил, что есть рекомендация Всемирной организации здоровья относительно переноса каникул.

Он добавил, что в неблагополучных регионах на одну-две недели переносится начало учебы и тем самым «сбивается» пик эпидемии.

Ранее сегодня Г.ОНИЩЕНКО сообщил, что в России уже выявлено 35 случаев заболевания гриппом A/H1N1, к вечеру это количество увеличится на 6 человек

Как сообщал УНИАН, 22 июля Г.ОНИЩЕНКО сообщил, что начало учебного года в российских школах может быть отложено в случае резкого увеличения числа заболевших гриппом H1N1. По словам главного санитарного врача, рекомендация о закрытии школ в случае ухудшения эпидемической обстановки поступила от руководства ВОЗ. "Если события будут развиваться по стремительному сценарию, Россия подержит эту меру", - добавил Г.ОНИЩЕНКО.