Краситель "Бриллиантовый синий" снимает воспаление спинного мозга

Пищевые красители могут дать надежду людям с повреждениями спинного мозга, единственный побочный эффект - посинение, пишет The Times со ссылкой на недавние исследования в этой области.

В ходе опытов над лабораторными крысами выяснилось, что краситель "Кумасси" (бриллиантовый синий G - BBG) позволяет снять воспаление в спинном мозге и значительно улучшает процесс реабилитации после травмы.

Непредвиденным побочным эффектом стало посинение кожи, ушей, носов, хвостов и когтей - даже розовые глаза крыс-альбиносов стали голубыми.

В ходе исследования, подробности которого были опубликованы сегодня в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, крысы получали большую и маленькую дозы BBG через 15 минут после нанесения им травмы спинного мозга, контрольной группе вводили воду.

Обе группы, получившие краситель, справились лучше с реабилитацией, чем контрольная группа. Как сообщается, через 42 дня у многих крыс из этих двух групп наладилась координация движений задних и передних конечностей и они смогли относительно нормально передвигаться.

Кроме необычного посинения, все остальные жизненные показатели остались в норме, более того, отмечается, что через неделю крысы вернулись к своему нормальному окрасу. Ученые отмечают, что у людей необычная пигментация может держаться дольше, поскольку наш обмен веществ в восемь раз медленнее, чем у крыс.

Сейчас чаще всего для лечения используются большие дозы стероидов, однако они эффективны только при незначительных травмах, потому применяются только в 15% случаев. Майкен Недергаард, нейробиолог из Рочестерского университета в Нью-Йорке, один из соавторов опубликованного сегодня исследования, утверждает, что BBG может проложить дорогу к более прямому и эффективному лечению.

