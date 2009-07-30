В чем опасность анемии

Низкое содержание красных кровяных телец (эритроцитов) в сосудах названо одним из решающих факторов смерти у очень пожилых людей вне зависимости от наличия каких бы то ни было заболеваний.

Известно, что анемия связана с риском смерти, однако ученые не могли объяснить, в чем здесь дело: в хронических заболеваниях, которые часто сопутствуют малокровию, или же в самой анемии.

Сотрудники Медицинского центра Лейденского университета (Нидерланды) обследовали пятьсот с лишним пожилых людей в возрасте 85 лет и старше.

Четверть участников исследования приобрела анемию в течение пяти лет наблюдений.

Смертность среди этих людей оказалась в два раза выше, чем средний показатель других групп. Кроме того, анемия была связана учеными со снижением способности выполнять повседневные задачи.

Специалисты призывают коллег выяснить, поможет ли лечение анемии в старческом возрасте снизить смертность и улучшить функциональность организма.

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