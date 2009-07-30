Бессимптомный инсульт: первые "звонки" заболевания

Бессимптомные инсульты, которые не несут за собой никаких ощутимых последствий, но вызывают повреждения головного мозга, распространены среди людей старше 60 лет. Особенно часто они встречаются людей с повышенным кровяным давлением. К такому выводу пришли австралийские ученые, опубликовавшие свое исследование в июньском выпуске журнала Neurology, медицинском журнале Американской академии неврологии.

«Бессимптомные инсульты не так уж и бессимптомны, ведь они могут стать причиной проблем с памятью и мышлением, а также привести к развитию слабоумия», - говорит автор исследования Перминдер Сачдев (Perminder Sachdev), доктор медицины и философии из университета Нового Южного Уэллса, Сидней, Австралия.

«Повышенное кровяное давление очень легко поддается лечению, и поэтому это может быть хорошим подспорьем для предупреждения сосудистых заболеваний», - говорит Сэчдев.

В исследование, которое продолжалось в течение четырех лет, было вовлечено 477 человек в возрасте 60-64 лет. В начале исследования у 7,8 процентов исследуемых были бессимптомные лакунарные инфаркты - небольшие области повреждения в головном мозге, заметные на МРТ, которые никогда не были причинами каких-либо проблем со здоровьем.

Они случаются, когда кровообращение блокируется в одной из артерий, ведущих глубоко внутрь головного мозга, к таким областям, как путамен и таламус. Под конец исследования у дополнительных 1,6 процентов пациентов были выявлены бессимптомные инсульты.

В результате обработки данных ученые пришли к выводу, что у людей с высоким кровяным давлением вероятность бессимптомных инсультов была на 60% выше по сравнению с теми, у кого давление в норме.

К тому же, люди с другим типом небольших повреждений мозга, называемым гиперинтенсивностью белого вещества, имеют в пять раз больше шансов развития бессимптомного инсульта, чем те, у кого такого заболевания нет.

health-ua.org