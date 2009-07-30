В Киеве аферисты используют имя известной клиники

Киевские телефонные мошенники приготовили новую ловушку: «годовое медобслуживание всего за тысячу гривен».

«Я представляю клинику «Борис» и хочу рассказать о новой рекламной акции, – раздался в квартире на Позняках звонок незнакомой девушки. – Ваш телефон попал в список номеров, чьи владельцы могут обслуживаться у нас целый год! Для этого достаточно заплатить тысячу гривен. Поверьте, это очень дешево: даже один обычный выезд наших врачей стоит 900 гривен!».

С первых же слов было ясно, что это – лохотрон. Зачем «Борису», чьи расценки и вправду высоки, а клиентура – состоятельна, рекламироваться наугад, среди случайных людей с неизвестным достатком? И почему в СМИ о «новой акции» нет ни словечка? И отчего «сотрудница клиники» не может назвать своего телефона – лишь обещает, что «перезвонит позже, если это будет еще актуально»?.

«Ничего похожего на такую «акцию» мы не проводим! – подтвердила подозрения пиар-менеджер «Бориса» Леся Головко. – Это совершенно не наш стиль. Да и как бы вы стали участником подобного «розыгрыша абонементов», если никогда не были нашим клиентом и у нас просто нет о вас никакой информации? Конечно, у нас действует медицинское страхование – но стоит оно побольше тысячи гривен, и точная сумма зависит от разных факторов».

К сожалению, перезванивать мошенники не рискнули. И потому осталось тайной, как они хотят получать деньги – на банковский счет или из рук в руки. Но не смейтесь над неуклюжестью аферистов, а лучше расскажите о них старшим родственникам. Судя по всему, «лекарей» просто спугнуло то, что в квартире оказался не пожилой человек, значащийся там по базам данных, а молодые квартиросъемщики с каверзными вопросами.

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