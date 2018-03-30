Продукты-"провокаторы"

Организм человека – это очень гармоничная и тонкая организация. Матушка-природа предусмотрела буквально все, позаботилась о каждой мелочи. В итоге, мы получили сложную систему, которая функционирует настолько идеально, что даже современные светила медицинской науки не знают всех тонкостей работы человеческого организма.

Одной из самых удивительных его систем является пищеварительная система. С одной стороны, наша пищеварительная система может выдержать ужасные испытания в виде целой тонны чипсов, соленых орешков, сладкой газировки и других «продуктов-убийц». А с другой стороны, у нее есть определенные границы «терпения», за которыми могут начаться проблемы во всем организме и первые симптомы проявляются на коже лица, как «маячки», которые сигнализируют о том, что имеются какие-то «неполадки». И выражается «гнев» пищеварительной системы в виде появления ненавистных угрей, сыпи, прыщей, а также прочих малоприятный проявлений.

Что нужно делать для того, чтобы уберечь свою кожу от этих неприятных сюрпризов? Нужно изменить свое питание и исключить, либо максимально ограничить, в своем рационе количество продуктов, которые приносят больше вреда, чем пользы, либо вообще не приносят никакой пользы.

Ниже вы найдете список продуктов, которые провоцируют появление всех этих неприятных сюрпризов.

Продукт 1. Первым продуктом, о котором мы будем говорить, является кофе.

В настоящее время ведется множество дискуссий, даже среди ученых, относительно того, полезно кофе или все же вредно.

На эту тему написано множество статей, в каждой из которых автор высказывает свое мнение по поводу того, чего от кофе больше: вреда или пользы.

В этой статье мы не будет выяснять, полезен этот напиток или нет.

Скажем только, что кофе относится к числу продуктов, которые провоцируют появление прыщей.

Объясняется это тем, что употребление кофе способствует тому, что в организме усиливается выработка гормона кортизола, который еще называют гормоном стресса.

Этот гормон является одной из главных причин появления прыщей в среднем возрасте.

Особенно опасно употреблять сладкий кофе натощак.

Из-за такого «завтрака» ваше лицо может покрыться не просто маленькими покрасневшими бугорками, а огромными ярко-красными "горами".

При этом, важно отметить, что у каждого человека допустимая доза кофе в день своя.

Для кого-то разрешается выпить за день не более трех небольших чашечек, а кому-то и после банки данного напитка ничего не будет. Но рисковать не стоит.

Лучше все же ограничить количество кофе, употребляемого за день, хотя полностью отказываться от него, если вы этого не хотите, не стоит.

Продукт 2. Сладости и мучные продукты – это еще одни провокаторы, частое и значительное употребление которых может спровоцировать появление прыщей.

Сахар, конфеты, шоколад, торты, печенья, мороженое, чипсы, пирожные – все это вызывает появление прыщей.

Следует отметить, что к этой группе относятся также фруктовые и ягодные соки с повышенным содержанием сахара.

Вряд ли вы, как и большинство населения нашей замечательной планеты, сможете отказаться от всех этих соблазнов.

Да и не нужно, ведь все эти продукты делают нашу жизнь лучше. Давно доказано, что сахар способствует выработке в организме «гормона счастья» - серотонина.

Кроме того, все сладости содержат углеводы – вещества, которые необходимы для нормальной работы организма человека.

Благодаря регулярному потреблению углеводов в организме человека происходит энергетический подъем.

Все негативные последствия, к которым может привести употребление сахара, возникают только в том случае, если вы злоупотребляете сладостями.

Хочется отметить, что, по мнению врачей, употребление сладостей опасно для беременных женщин.

Если в рационе беременной женщины отмечается избыток углеводов, то это может спровоцировать аллергические реакции у будущих детишек, а также увеличить риск развития у еще неродившихся малышей заболеваний нервной системы.

Обязательно ищите компромиссы, стараясь заменить слишком калорийные и «неполезные» сладости на те, которые приносят нашему организму пользу.

Например, сахар можно заменить медом, конфеты – сухофруктами, а любимый всеми шоколад можно заменить на не менее любимый мармелад или, на худой конец, зефир.

Продукт 3. Молочные продукты, как ни странно, также способствуют появлению прыщей.

Важно отметить, что ущемлять себя в употреблении обезжиренного кефира, творога или молока не стоит, а вот количество мороженого или сыра в рационе необходимо сократить.

Дело в том, что молочные продукты, благодаря содержанию в них стероидов и прогестерона, способствуют усилению активности сальных желез.

Если вам слишком трудно живется без большого количество молочных продуктов в вашем меню, то постарайтесь налегать на живые йогурты, которые содержат полезные бактерии, способствующие улучшению обмена веществ.

Продукт 4. Еще одним «продуктом-провокатором» является жир. Специалисты убеждены, что все органы и системы нашего организма в той или иной степени страдают от того, что мы часто употребляем в пищу жирные и жареные продукты.

Именно поэтому количество жиров нужно ограничивать.

Старайтесь заменять жиры животного происхождения растительными маслами.

При этом, нужно сказать, что полностью отказываться от жиров нельзя, так как они необходимы нашему организму наряду со всеми другими веществами.

Продукт 5. Орехи также способны вызывать появление прыщей.

Арахис, миндаль, фисташки, грецкие – все эти орехи способны испортить внешний вид нашей кожи.

При этом совершенно не важно, в каком виде вы употребляете орехи: жареными, хрустящими, солеными или сырыми.

Но нужно повториться и вновь обратить ваше внимание на то, что проблемы с кожей могут возникнуть только в том случае, если вы будете злоупотреблять тем или иным продуктом питания.

А вообще орехи полезны и обязательно должны присутствовать в рационе каждого человека, даже худеющего, не смотря на то, что они относятся к числу калорийных продуктов.

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