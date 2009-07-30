Полтавщина: 4 людей умерли после употребления этилового спирта

В колонии № 69 под Кременчугом Полтавской области четверо заключенных умерли после употребления этилового спирта

Об этом сегодня УНИАН сообщил мэр города Николай ГЛУХОВ.

По его словам, заключенные сговорившись выпили спирт. "Четверо умерли. Еще пятеро в критическом состоянии", - сказал мэр.

О происшествии проинформирован и председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ.

Подробности происшествия уточняются.

В ИТК № 69 отбывают наказание заключенные, имеющие несколько судимостей.